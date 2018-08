Gratulation an Siam Park: Zum fünften Mal absoluter Welt-Champion bei TripAdvisor

Jetzt wo sich der zehnte Geburtstag des Parks mit schnellen Schritten nähert und nach einer Reihe von Anerkennungen, die der Park im Laufe seines Bestehens erzielt hat, schreibt der Siam Park mit einem weiteren Erfolg, den es noch nie zuvor gegeben hat, erneut Geschichte. Zum fünften Mal in Folge wurde er, aufgrund der positiven Bewertungen der Besucher, mit der Auszeichnung "Travellers Choice Award" zum besten Wasserpark der Welt gekürt.

Dies belegt, dass der Erfolg seines Managements auf einem ausgewogenen Verhältnis von Qualität, Innovation und Exzellenz basiert. In der Tat hat diese Kombination den Park in eine dominante Position gebracht: Es ist es der einzige Park, dem es bislang gelungen ist, diese Auszeichnung so häufig hintereinander zu erhalten und zudem der Einzige, der es überhaupt geschafft hat, seit die Kategorie "Wasserpark" vor fünf Jahren eingeführt wurde. Die Loro Parque Gruppe, zu der der Wasserpark gehört, hat die große Ehre hervorgehoben, die diese Anerkennung bedeutet, die von den Besuchern des Parks selbst und den Nutzern des Reiseportals TripAdvisor dank ihrer unabhängigen Meinung, basierend auf eigenen Erfahrungen, vergeben wird.

Blanca Zayas, Pressesprecherin für TripAdvisor in Spanien, hat bestätigt: "Der Siam Park hat geschafft, was noch keinem anderen Themenpark in der Welt gelungen ist: Sich bei der Preisvergabe "Travellers' Choice" von TripAdvisor, zum fünften Mal in Folge als bester Wasserpark der Welt, zu positionieren. Eine Auszeichnung, auf die Spanien sehr stolz sein kann". Sie ergänzte noch, dass "sich in so vielen aufeinanderfolgenden Jahren als Nummer Eins zu positionieren ist ein Garant für Qualität, der von den Besuchern aus der ganzen Welt anerkannt wurde und der zweifelsohne weitere Türen für den nationalen und internationalen Tourismus öffnen wird.

Neuheiten voller Adrenalin und Vergnügen

Die Nachricht, die mit großer Freude empfangen wurde, erreicht den Park mitten in der Vorbereitung, neue Attraktionen zu präsentieren und einzuweihen. "Patong Rapids" ist eine neue Errungenschaft im Siam Park, die die bereits bestehende, unglaubliche Bahn "Mekong Rapids" übertrifft. Sie verläuft über eine Länge von 235 Metern und beinhaltet einen Abschnitt in völliger Dunkelheit. Mit einer Abwicklungskapazität von 1.200 Personen in der Stunde, reduziert sich die Wartezeit, um endlich die unglaublichen Kurven und Gegenkurven zu genießen, auf ein Minimum. Beeindruckende Scheiben erlauben es, ein einzigartiges Gefühl von Geschwindigkeit und Adrenalin zu erleben. Andererseits ist der Coco Beach ein neuer Kinder-Spiel-Bereich, in dem die Kleinsten, im Kreise ihrer Familie, große Abenteuer erleben können. Sie können neue und unglaubliche Erlebnisse in dem über 1000 m2 großen, neuen Wellenbecken, das perfekt an die Jüngsten angepasst ist, genießen. Es stellt die berühmten Ruinen Angkor Wat nach. Diese neuen Attraktionen, zusammen mit anderen Überraschungen, die noch kommen werden, bieten dem Besucher gleichermaßen Adrenalin und Vergnügen. Sie ziehen Besucher jeden Alters an und bieten eine stetige Erweiterung des Angebots, das von den Besuchern als Bestes der Welt bezeichnet wird.

Engagement für die Umwelt

Der Siam Park arbeitet zudem auf der Basis eines respektvollen Umgangs mit der Umwelt, in dem die neuesten Technologien in jedem Bereich eingesetzt werden. So wird das Wasser, das im Park verbraucht wird, in einem geschlossenen Kreislauf, der im Meer beginnt, aufgearbeitet. Und er agiert nach der Formel CO2=0, was bedeutet, dass in den Restaurants hauptsächlich lokale Produkte verwendet werden, wodurch der kontaminierende Fußabdruck, der durch den Transport importierter Ware entsteht, minimiert wird. Dieses Engagement für den Umweltschutz hat dem Siam Park das Zertifikat "Biosphere Park" des Instituts für verantwortungsbewussten Tourismus (ITR), das mit der UNESCO verbunden ist gebracht. Es bestätigt den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Außerdem verfügt er über die Zertifikate ISO 14000, ISO 9000 und EMAS.

Quelle: Loro Parque (ots)