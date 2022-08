Mitteleuropas größter Freizeitpark mit dem größten Freiluft-Wasserpark? Entdecken Sie den Freizeitpark ENERGYLANDIA in Polen bei Krakau

Der größte Freizeitpark in Polen und gleichzeitig der Park mit den meisten Achterbahnen in Europa befindet sich in Zator, in der Woiwodschaft Kleinpolen. Der Ort liegt zwischen zwei großen Städten, Krakau und Kattowitz, und nicht weit von Breslau (246 km) und Warschau (335 km) entfernt.

Dank seiner günstigen Lage ist er mit dem Auto, dem Zug und dem Bus leicht zu erreichen. Von Städten wie Krakau und Kattowitz aus bietet Energylandia einen speziellen Busservice an, der während der gesamten Saison direkt vor den Toren des Parks hält. Die Anreise mit dem Zug von Krakau aus ist ebenfalls kein Problem.



Auf der Website energylandia.pl finden Sie einen genauen Fahrplan, und für den Komfort unserer Besucher sorgt Energylandia für die Beförderung vom Bahnhof in Zator mit einem Dampflokzug fast direkt vor das Eingangstor zum Freizeitpark. Bunte Züge bringen die Touristen auch von den mit entsprechenden Farben gekennzeichneten Parkplätzen zum Parkeingang. Zwei internationale Flughäfen in der Nähe: Krakau - Balice (42 km) und Kattowitz - Pyrzowice (84 km) sowie die große Anzahl der Unterkünfte von Energylandia sind auch für Besucher aus anderen Ländern günstig, so dass der Ort gerne von Tschechen, Slowaken, Deutschen und auch Briten besucht wird!



Spaß, Entspannung und Erinnerungen - der perfekte Ort, für tolle Freizeitgestaltung!

Energylandia ist ein Freizeitpark, in dem jede Attraktion einzigartig und unnachahmlich ist. Auf einer Fläche von 70 Hektar finden wir sowohl märchenhafte Karussells für Kinder, extreme Achterbahnen für Nervenkitzel-Suchende und eine Wasser-Entspannungszone für alle! Energylandia bietet 6 Bereiche, von denen jeder anders ist! Die Drachenburg, das Märchenland, Aqualantis, die Familienzone, die Adrenalin-Zone und der einzigartige Wasserpark bieten unzählige Möglichkeiten für Spaß, Freude und Erinnerungen! 123 Attraktionen, darunter 18 Achterbahnen der Weltklasse, 25 Attraktionen für Kinder ab 2 Jahren, 28 interaktive Spiele und Geschäftigkeiten, 9 Bühnen, ein 7D-Kino und das beeindruckende Moya-Planetarium! All das bereichern außergewöhnliche Abenteuer und einmalige Dekorationen, die jeden Besucher, egal welchen Alters, begeistern! Es gibt hier versunkene Wasserstädte, Drachengeschichten und märchenhafte Dörfer, direkt Ihren Kindheitsträumen entnommen! Es wird hier nie langweilig und jede Fahrt ist ein völlig neues und einzigartiges Erlebnis! Die riesige Anzahl von Attraktionen an einem Ort bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten und wird jedem Besucher ein tolles Erlebnis und unvergessliche Momente bescheren, die noch lange nach dem Besuch in der Erinnerung bleiben werden!

Die Macht der Neuheiten!

Der Park in Zator wurde mit zahlreichen Auszeichnungen für die spannenden, für die Besucher bereitstehenden Attraktionen gewürdigt. Energylandia überrascht Sie jedes Jahr mit erstaunlichen Neuheiten, die jeden Besuch zu einer neuen Erfahrung machen! Allein in diesem Jahr haben wir bereits 17 neue Attraktionen eröffnet, die auch den Jüngsten Freude bereiten! Darunter befindet sich das erstaunlich große Wunderrad, von dem aus man das einzigartige Panorama des gesamten Freizeitparks und der schönen Beskiden aus 53 Metern Höhe bewundern kann! Das Wunderrad besteht aus 30 klimatisierten Gondeln, die sich mit einer sanften Geschwindigkeit von 1,5 m pro Sekunde bewegen, so dass jeder die Zeit hat, diese einzigartige Aussicht zu genießen! Der Standort des Rades wurde nicht zufällig gewählt, denn von der Spitze der Drachenhöhle aus hat man den besten Blick auf die Schönheit der umliegenden Dörfer und auf die Menschen, die sich auf den nahe gelegenen Achterbahnen, Wasserattraktionen, Karussells oder Sightseeing-Zügen vergnügen und austoben! Eine Fahrt mit den gläsernen Gondeln des Wunderrades ist eine einmalige Kombination aus romantischen Momenten, wunderschönen Aussichten und einer Prise Adrenalin, die jeden erstaunen lässt! Die Premiere des Mühlenrads ging mit der zweiten Neuheit einher: der Wasserecke Bamboo Bay, die den vierten Teil des Wasserparks bildet! 16 aufregende neue Wasserrutschen bieten 16 Gelegenheiten, etwas Neues zu erleben und die Chance, einzigartige Erinnerungen zu behalten!

Spaß im Wasser!

Apropos Wasserattraktionen: Ein Muss ist auch der Besuch des größten Freiluft-Wasserparks Polens, der sich ebenfalls im Freizeitpark Energylandia befindet! Dank der Kombination des Freizeitparks mit dem Wasserpark haben die Besucher von Energylandia mit einer Eintrittskarte Zugang zu zwei Freizeitparks! An einem heißen Sommertag wird sich hier jeder wie im Paradies fühlen! Diese wunderbare Wasserzone ist eine Freude für die Jung und Alt und der perfekte Ort, um neue Energie zu tanken. Diejenigen, die Nervenkitzel suchen, kommen auf den extremsten Rutschen auf ihre Kosten, während diejenigen, die nach Ruhe Ausschau halten, in der Entspannungszone und auf einem der 7.000 Liegestühle sicherlich auf ihre Kosten kommen! Im Wasserpark ist Platz für alle, auch für die Jüngsten, die sich auf einem der vielen Wasserspielplätze austoben können! Polens größter Freiluft-Wasserpark besteht aus 36 fantastischen Wasserrutschen, 5 Becken, jeder Menge Sand und zahlreichen Liegestühlen und unzähligen unglaublichen Gelegenheiten, Spaß zu haben - das alles macht diesen Ort so besonders und selbstverständlich zu einem Muss!

Eine unkonventionelle Art, der Langeweile zu entkommen!

Jeder, der von seinem Kind schon einmal gehört hat, wie sehr es sich doch langweile, weiß, wie schwierig es ist, diesem Gefühl entgegenzuwirken. Kinder sind äußerst wählerisch und langweilen sich schnell. Das passiert im Freizeitpark Energylandia niemals! Für Kinder ab 2 Jahren gibt es hier 25 Attraktionen, die eigens für sie geschaffen wurden! Märchenhafte Karussells und Achterbahnen für die Jüngsten, kombiniert mit einmaligen Arrangements nehmen jedes Kind für lange Zeit in ihren Bann! Ein Besuch im Märchenland und in den anderen Parkbereichen macht nicht nur Spaß, es bedeutet auch Lernen, Abenteuer und Erinnerungen, was in den ersten Lebensjahren besonders wichtig ist! Wichtig ist für uns auch die Sicherheit im Park, sie gilt bei Energylandia als oberstes Gebot. Jede Attraktion wurde mit höchster Präzision gefertigt, außerdem wird tagtäglich, vor der Parköffnung jedes Detail von qualifizierten Mechanikern, vom Bedienungspersonal und von den Rettungsschwimmern kontrolliert. Neben dem qualifizierten Personal rühmt sich der Park der neuesten Attraktionen führender, weltbester Hersteller, die neue Fahrgeschäfte mit unglaublicher Sorgfalt und Bedacht auf äußerste Sicherheit entwickeln. Dazu gehören die niederländische Firma Vekoma, die Schweizer Firma Intamin oder die aus Italien stammenden Firmen Zamperla, SBF & Visa.

3 Stunden kostenloser Spaß, jeden Samstag in den Sommerferien!

Die Sommersamstage in Energylandia sind ein großartiges Fest voller Spaß, Lichter und Musik! Jeden Samstag in den Sommerferien wird der Park im Rahmen der Magic Night zu einem nächtlichen Vergnügen, bei dem die Öffnungszeiten des Parks um bis zu 3 Stunden verlängert werden! An diesen Tagen können die Gäste die atemberaubende Welt der Achterbahnen in einer unvergleichlichen Illumination genießen und an der größten Beach-Tropenparty in diesem Teil Europas teilnehmen! Sie dürfen die heißeste Party der Saison und die einzige Gelegenheit, Europas Achterbahnpark Nr. 1 nach Einbruch der Dunkelheit zu erleben, auf keinen Fall verpassen!

Der größte Familienfreizeitpark in Polen ist der Inbegriff von Spaß, Freude und wunderschönen Erinnerungen. Wir bieten nicht nur tolle Attraktionen, sondern auch jede Menge Dekorationen, Events, denen stundenlanges Üben vorausgeht. Berauschend sind auch die Kostüme, die Choreographien und das hier herrschende Flair. Vor allem sind es aber die Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie andere zu beglücken vermögen! Besuchen Sie Energylandia, sehen Sie, wie der größte Familienfreizeitpark in Polen funktioniert und erleben Sie den unglaublichen Gefühlsregen, den dieser Ort auslöst!

Schau das Video - LINK

Quelle: ENERGYLANDIA (ots)