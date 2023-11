Advent in Mondsee mit Perchten, Christbäumen im See und viel Vorfreude auf das Weihnachtsfest

Der Advent ist eine Zeit, in der Kindheitserinnerungen wieder lebendig werden: der Duft von Bratäpfeln, Großmutters Kletzenbrot, Märchen am Kaminfeuer und natürlich die Vorfreude auf das Christkind. Diese besinnliche Zeit mit all ihren traditionellen Bräuchen ist kaum an einem Ort so ursprünglich und herzlich erlebbar wie in Mondsee.

Jedes Jahr stimmen fröhliche Gespräche, musikalische Klänge und kulinarische Genüsse die Menschen auf dem Marktplatz in Mondsee auf Weihnachten ein. Die liebevoll dekorierten Stände vor der beeindruckenden barocken Basilika sind der Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Geschehens. Doch nicht nur das Auge wird verwöhnt, sondern auch der Gaumen: Hier gibt es Pofesen und Krapfen von den Bäuerinnen, herzhaftes aus Topf und Pfanne, Maroni aus der Feuerschale und wärmenden Glühmost. Das Herzstück des Advents ist der witterungsgeschützte gotische Kreuzgang im ehemaligen Benediktinerstift mit seiner mystischen Atmosphäre. In diesem architektonischen Juwel aus dem 15. Jahrhundert präsentieren regionale AusstellerInnen ihre handgefertigten Waren und Geschenkideen, als auch selbstgemachte kulinarische Köstlichkeiten. Das weihnachtliche Rahmenprogramm beinhaltet auch die Perchtenmasken- und Krippenausstellung. Das erste Adventwochenende in Mondsee startet mit der beeindruckenden Sammlung von mehr als siebzig handgeschnitzten Perchtenmasken, präsentiert von Josef Mörtenhuemer, auch bekannt als "Stoana Sepp". Die schaurig-schönen Masken sind aufwendig verziert und werden erst am 5. Dezember gruselig, wenn Sepp mit seiner Perchtenpass "Die Stoana-Perchten" den Hl. Nikolaus bei seinen Hausbesuchen begleitet. Ab dem 2. Adventwochenende begeistert die Krippenausstellung im Konradraum des Kreuzgangs mit etwa vierzig selbstgebauten Krippen in den Stilen alpenländisch, orientalisch, traditionell und modern. Der Advent in Mondsee bietet mit drei großen Adventkonzerten eines der umfangreichsten musikalischen Programme der Region. Der Sängerbund Mondsee, die Sängerrunde Drachenwand und die Kantorei Mondsee präsentieren ein breites Repertoire von Volksmusik bis Klassik. Auch der "beswingliche" Advent am Marktplatz mit unterschiedlichsten InterpretInnen sorgt für fröhliche Stimmung im bunten vorweihnachtlichen Treiben. Für kleine und jung gebliebene Gäste werden Laternenwanderungen angeboten, bei denen Richard Kothmaier, eine Legende des Mondseer Advents, Geschichten und Sagen aus der Region rund um Mondsee und Irrsee erzählt. Ein spezieller Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das Mondseer Christbaumtauchen, das immer am Samstag vor Weihnachten (16. Dezember) um 18.00 Uhr stattfindet. Die ZuschauerInnen und die Mitglieder der Wasserrettung Mondsee wandern mit brennenden Fackeln vom Zentrum zur Seepromenade, wo Neptun, der Wassergott, erscheint und einen Korb voller Geschenke für die Kinder mitbringt, wenn er laut genug gerufen wird. Mutige sind herzlich eingeladen sich beim Fackelschwimmen und Christbaumtauchen in die Fluten des Mondsees zu begeben. Quelle: Tourismusverband Mondsee-Irrsee (ots)