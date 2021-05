Salzburg: Diese Sehenswürdigkeiten lassen Familienherzen höher schlagen

Sich und den Kindern eine wirkliche Auszeit gönnen, gemeinsam spannende Abenteuer erleben und die Akkus für den Alltag wieder aufladen. Gerade in diesem Jahr haben Groß und Klein einen erholsamen Urlaub so nötig wie selten zuvor. Vielseitige Urlaubsfreuden bieten die Attraktionen, die unter der Dachmarke „hello Salzburg“ zusammengefasst sind.

Die Ausflugsziele gewähren Einblicke in die Kultur, Geschichte, Architektur und Natur von Stadt und Land Salzburg. Unter www.hello-salzburg.at gibt es Informationen zu Eintrittspreisen, Öffnungszeiten und Online-Tickets.



Natur- und Kulturleckerbissen in der Mozartstadt

Zu Salzburgs Publikumsmagneten zählt das Schloss Hellbrunn mit seinen berühmten Wasserspielen. Geheimnisvolle Grotten, wasserbetriebene Figurenspiele und tückischen Spritzbrunnen – hier sollte man sich auf überraschende Begegnungen gefasst machen. Schließlich ließ Fürsterzbischof Markus Sittikus vor über 400 Jahren das Lustschloss und die umliegende Parklandschaft zum Vergnügen seiner Gäste erbauen.

Im Haus der Natur –Museum für Natur und Technik können kleine und große Museumsgäste auf mehr als 7.000 Quadratmetern staunen, experimentieren und forschen. Die Abenteuerreise führt von den Sauriern der Urzeit zu außerirdischen Entdeckungen im Weltall, von einem Science Center zu bunten Unterwasserwelten im Aquarium. Die aktuelle Sonderausstellung „Das Gehirn“ gibt spannende Einblicke in unser komplexes Denkorgan.

Mit die schönsten gotischen Profanräume Europas gibt es in einer der größten Burganlagen des 11. Jahrhunderts zu bewundern. Die Festung Hohensalzburg startet mit einer neuen Panoramatour in die Saison und lädt zu einer Zeitreise in ihre Geschichte ein: Eine Zeit, als mächtige Fürsterzbischöfe das Land regierten und der Salzburger Stier hoch über den Dächern der Stadt brüllte. Tipp: die neue Ausstellung „Alles rund ums Zeug“ erzählt die Geschichte der Geschütze, Rüstungen und Handwaffen auf der Festung.

Auf eine musikalische und kunstgeschichtliche Entdeckungsreise begibt man sich im Salzburger DomQuartier, das ein einzigartiges Zusammenspiel von 1300 Jahren Landesgeschichte, Kunst, Musik und Architektur vermittelt. Neuerdings kann man die restaurierte, neugotische Privatkapelle von Fürsterzbischof Schwarzenberg besichtigen. Weiteres Highlight: Die Sonderausstellung „Überall Musik!“ präsentiert 200 Jahre Salzburger Musikgeschichte an ihren Originalspielstätten.

Entdeckungen in der Region

Raus in die Natur und rein in die Kultur heißt es im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain, gleich vor den Toren der Stadt. Hier lässt sich in über 100 historischen Gebäuden das Landleben in vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten entdecken. Mit der neuen Ausstellung „Schatten-Szenografie“ lenkt das das Freilichtmuseum das Augenmerk auch auf die weniger idyllische Seite des Landlebens. Sehenswert!

Ein wahres Naturschauspiel ist das etwa 40 Kilometer lange Höhlensystem der Eisriesenwelt im Tennengebirge. Die riesigen Eisformationen können bei einer Führung durch den völlig vereisten Teil der Höhle bestaunt werden. Achtung: Die Temperatur beträgt auch an den heißesten Sommertagen in der Höhle nur etwa null Grad. Unbedingt warme Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen!

Gleich nebenan macht die Erlebnisburg Hohenwerfen das Mittelalter lebendig und lädt ein in die magische Welt der Hexen und Zauberer. Nicht nur bei den spektakulären Flugmanövern der Greifvögel schlagen Kinderherzen höher, sondern auch bei der Schatzsuche in den historischen Burgmauern.

Auf die Spuren des Mittelalters begibt man sich auch auf der Burg Mauterndorf. Ein besonderes Highlight ist der 44 Meter hohe Wehrturm, der bei Belagerungen als Zuflucht diente. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen des atemberaubenden Ausblicks über den Lungau, lebensgroße Figuren erlauben spannende Einblicke in den Alltag im Mittelalter und die Kleinen toben nach Herzenslust auf dem Ritterspielplatz.

Für spektakuläre Ausblicke sorgt eine Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße, die vorbei an Erlebnisstationen und Ausstellungen, hinein ins Herz des Nationalparks Hohe Tauern führt. Von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe blickt man auf Großglockner und Pasterze, den größten Gletscher der Ostalpen. Naturerlebnis-Tipp: Die kostenlose Führung mit einem Nationalpark-Ranger am Panoramarundweg Kaiser-Franz-Josefs-Höhe ermöglicht die Beobachtung von Steinböcken oder Murmeltieren.

Europas größter offener Schrägaufzug führt hinauf zu den smaragdgrünen Hochgebirgsstauseen Kaprun, die eingebettet zwischen den Dreitausender-Gipfeln der Alpen liegen. Auf 2.040 Metern Höhe wird hautnah vermittelt, wie man aus Wasserkraft Strom erzeugen kann. Auf Familien warten Wasserspielplätze und ein neuer Kinderlehrpfad darauf, das Thema Wasserkraft und Energiegewinnung spielerisch zu entdecken.

Die Krimmler Wasserfälle sind die größten ihrer Art in Europa und die fünfthöchsten der Welt. Ausgangspunkt für die Besichtigung sind die WasserWelten Krimml: Das Erlebniszentrum umfasst die Ausstellung „Gesichter des Wassers“, eine Panoramaterrasse mit Wasserfallblick und das Aquaszenarium. Der Outdoor-Aquapark lädt zum Erleben und Entdecken der vielen Facetten des Wassers ein.

Quelle: hello salzburg (ots)