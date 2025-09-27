VIVA Cruises hebt Flusskreuzfahrt auf neues Niveau: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab Venedig

Flusskreuzfahrt: Erfolgsstory von VIVA Cruises nimmt weiter an Fahrt auf: VIVA Boutique - die neue und exklusivere Produktlinie von VIVA Cruises - wächst und hebt die Flusskreuzfahrt auf ein neues, außergewöhnliches Niveau: Zur VIVA BEYOND mit Flusskreuzfahrten ab Paris, kommt bereits im Mai 2027 die VIVA UNIQUE.

Das zweite schwimmende Boutique-Hotel der Flotte startet ab Venedig und erschließt ein ganz neues Fahrtgebiet entlang der Lagune und vor allem des Po, das Italiens Kunst, Kultur und Kulinarik vereint. Mehr als die Hälfte aller Kabinen der VIVA UNIQUE sind bis zu 30 Quadratmeter große Suiten, die 104 Gäste erwartet modernes, italienisches Design, ein anspruchsvolles All-Inclusive mit erlesenen Gourmet-Menüs und gleich drei verschiedenen Restaurants an Bord. Vom Fine Dining auf Sterne-Niveau bis zu landestypischen Speisen in der Trattoria.

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab Venedig

· Die neue, noch exklusivere Marke VIVA Boutique erschließt mit dem Po ein neues Fahrtgebiet für Flusskreuzfahrten ab Venedig

· Andrea Kruse: "Wir heben mit schwimmenden Boutique-Hotels die Flusskreuzfahrt auf ein neues Niveau" Düsseldorf, September 2027

Die Erfolgsstory von VIVA Cruises nimmt weiter an Fahrt auf:

· Andrea Kruse: "Ohne Übertreibung mein Herzensprojekt"

"Unser neues Programm für die VIVA UNIQUE ab Venedig ist ohne Übertreibung mein Herzensprojekt", verrät Geschäftsführerin und Co-Founderin Andrea Kruse und erklärt damit gleichzeitig die Liebe zum Detail für "meine persönliche Lieblingsregion", die sich insbesondere in den drei verschiedenen Routen ab Venedig zu den Themen Kunst, Kultur & Lifestyle und - für Italien unerlässlich - Kulinarik widerspiegelt.

· Neues Fahrtgebiet auf dem Po folgt attraktiven Zielen

Die VIVA UNIQUE startet ab Venedig: Das neue Fahrtgebiet auf dem Po bietet höchst attraktive Ziele für Exkursionen: Ob in die Stadt Cremona, bekannt für Musikkultur und die Geigenbauerfamilie Stradivari oder nach Bologna in der Emilia Romagna mit mittelalterlicher Architektur und weltberühmten kulinarischen Produkten vom Ragù Bolognese über den Parmigiano Reggiano und den Aceto Balsamico bis zur Mortadella.

Nach Verona und auf den Spuren von Romeo und Julia oder zu wahren Feinschmecker-Paradiesen: den lokalen Märkten in Italien und Weingütern, die seit Jahrhunderten in Familienbesitz sind. Andrea Kruse: "Unsere Gäste erkunden eine der für mich reizvollsten Regionen Italiens und ganz Europas, dazu kommt das La Dolce Vita als Lebensgefühl und Haltung."

· VIVA UNIQUE mit Jungfernreise und drei thematischen Routen ab Venedig

Nach der am 28. Mai 2027 startenden Jungfernfahrt, für die VIVA Boutique alle Ausflüge inkludiert, legt die VIVA UNIQUE zu drei thematischen Routen-Schwerpunkten jeweils ab Venedig ab: "Die Aromen Italiens", "Eine Reise durch Zeit und Lagune" sowie "Auf den Spuren italienischer Märkte"

Die Philosophie schwimmender Boutique-Hotels spiegelt sich bei VIVA Boutique zusätzlich in "Signature Excursions" wider, die für alle Gäste einmal pro Reise inkludiert sind. Speziell entwickelte Ausflüge, die exklusive Inhalte zu den Themen der Route bieten und weit über Stadtrundgänge oder Besichtigungen hinausgehen: Emotional und sinnlich Kunst, Kulinarik oder Kultur und Lifestyle in den Vordergrund stellen. Sei es der stilvolle Bootsausflug im Herzen Venedigs zu einem exklusiven Konzert in einer Kirche, der Besuch eines Dogenpalastes oder Genussmomente in einer Manufaktur für hochwertige Pasta.

· VIVA Boutique ist nicht mit herkömmlichen Kreuzfahrten zu vergleichen

"Mit VIVA Boutique haben wir eine neue Reiseform geschaffen, die nicht mit herkömmlichen Kreuzfahrten zu vergleichen ist. Unsere schwimmenden Boutique-Hotels mit modernstem Design stehen für erlesenen Gourmet-Genuss, Emotionen am Abend mit stimmungsvollen Shows oder intimen Konzerten und nicht zuletzt auch thematischen Exkursionen", erklärt Andrea Kruse weiter.

· VIVA Boutique: Mehr als die Hälfte aller Kabinen sind Suiten mit ganz besonderen Vorteilen für die Gäste

Die Flotte von VIVA Boutique mit der VIVA UNIQUE ab Venedig und der VIVA BEYOND ab Paris (Start 2026) für jeweils gut 100 Gäste setzt auf Suiten, anspruchsvolles All-Inclusive mit erlesenen Gourmet-Menüs und gleich drei verschiedene Restaurants an Bord. Vom Fine Dining auf Sterne-Niveau bis zu landestypischen Speisen in der Trattoria oder Brasserie am Bug der Boutique-Schiffe. So facettenreich die Regionen mit der Emilia Romagna oder der Normandie, so genussvoll die jeweilige Küche.

Mehr als die Hälfte aller Kabinen bei VIVA Boutique sind großzügige Suiten. Nicht nur für mehr privaten Raum an Bord, sondern auch inklusive Transfer vom Flughafen zum Schiff oder der Wahl eines exklusiven Landprogramms während der Reise.

Exklusivität ohne Mehrkosten: Erlesene Weine, Gourmet-Menüs in allen Restaurants an Bord und selbst die Minibar in den Kabinen oder Suiten sind fester Bestandteil des anspruchsvollen All-Inclusive-Angebots auf allen Reisen. Sogar ein Wäscheservice zählt dazu.

Das neue Programm 2027 für VIVA Boutique mit Fahrten auf der Seine ab Paris und auf dem Po sowie durch die Lagune Venedigs ist ab sofort verfügbar, noch in diesem Oktober erscheint zusätzlich ein gedruckter Katalog.

Saisonstart für die Reisen der VIVA BEYOND ab Paris ist ab 31. März bis 3. November 2027. Die Jungfernfahrt der VIVA UNIQUE ab Venedig startet am 28. Mai 2027, weitere Reisen bis zum 29. Oktober. Eine Woche an Bord ab 2.195 Euro pro Person in der Außenkabine und bis zu 4.595 Euro in der Unique Suite

Quelle: VIVA Cruises (ots)