Lufthansa will ab Juni wieder mehr Ziele anfliegen

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe wollen ab Juni wieder deutlich mehr Ziele in Deutschland und Europa anfliegen als in den vergangenen Wochen. Mit dem "Juni-Flugplan" würden insgesamt 80 Flugzeuge reaktiviert, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Dadurch könnten im kommenden Monat insgesamt 106 Ziele angeflogen werden. Ab dem 1. Juni seien bei den Passagierairlines der Gruppe somit 160 Flugzeuge im Einsatz. Der bislang gültige "Rückkehrerflugplan" wurde Unternehmensangaben zufolge rechnerisch mit lediglich 80 Flugzeugen geflogen. "Wir ermöglichen jetzt mit aller gebotenen Vorsicht, dass Menschen nachholen und erleben, worauf sie lange verzichten mussten", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister. Sicherheit und Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern hätten aber weiter "höchste Priorität", fügte er hinzu. Weitere Details zum "Juni-Flugplan" will das Unternehmen im Laufe der kommenden Woche veröffentlichen. Quelle: dts Nachrichtenagentur