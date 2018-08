Stauprognose für 17. bis 19. August:_ Rückreise aus dem Urlaub dauert ewig

Auch an diesem Wochenende wird sich die Urlauberlawine in Richtung Heimat wälzen und sehr viele Staus verursachen. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie im Süden der Niederlande, in Schweden und in Norwegen enden nun die Ferien. In Richtung Süden und zu den Küsten ist der größte Ansturm hingegen vorbei, freie Fahrt hat man aber hier auch nicht überall.

Das sind die besonders belasteten Strecken: Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg - Hamburg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg und Hannover - Hamburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Dreieck Uckermark - Berlin

A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse

A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berliner Ring

A 72 Hof - Leipzig

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Im Ausland verstopft die Urlauber-Rückreisewelle ebenfalls die Autobahnen. Besonders Italiens Fernstraßen sind stark belastet. Am Wochenende nach Ferragosto (Feiertag am 15. August) kehrt traditionell das ganze Land vom Urlaub am Meer zurück. Durch den noch lebhaften Späturlauberverkehr brechen die Staus aber auch in Richtung Urlaubsgebiete noch nicht komplett ab.

Quelle: ADAC (ots)