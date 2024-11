Annaberg-Lungötz im Salzburger Lammertal - wo der Winter die Sinne berührt

In Annaberg-Lungötz zeigt sich der Winter von seiner ursprünglichsten Seite. Eingebettet in die Berglandschaft des Salzburger Lammertals entfaltet die kalte Jahreszeit hier ihre volle Pracht: klare, frische Luft, schneebedeckte Wälder und Gipfel, die in der Wintersonne glitzern. Hier verschmelzen Mensch und Natur zu einem harmonischen Ganzen.

Im Lammertal wird der Winter nicht nur als Jahreszeit, sondern als ganzheitliches Erlebnis wahrgenommen. Annaberg-Lungötz bietet nicht nur Möglichkeiten für klassische Wintersportarten wie Skifahren, sondern begeistert vor allem mit Aktivitäten, die den Fokus auf das Wesentliche legen: das Tempo zu drosseln, die Natur zu genießen und den Winter mit allen Sinnen zu erleben. Mit Schneeschuhen auf leisen Sohlen die Region erkunden Stellen Sie sich vor, wie Sie auf Schneeschuhen durch unberührte Winterlandschaften wandern. Ob auf markierten Routen oder bei einer geführten Wanderung - die Stille und Weite des Tals berühren die Seele und schenken unvergessliche Momente. Pferdeschlittenromantik Lassen Sie sich von sanftmütigen Haflingerpferden in einem kuschelig warmen Schlitten durch die weiße Pracht ziehen. Dick eingemummelt unter Decken genießen Sie das leise Schellen der Pferdeglocken, während die verschneite Landschaft an Ihnen vorbeizieht. Eine Pferdeschlittenfahrt ist eine Reise zurück in eine Zeit, in der Hektik und Stress keine Rolle spielten. Grenzenlose Freiheit für Skitourengeher Die Berge rund um Annaberg-Lungötz sind ein wahres Eldorado für Skitourengeher. Von gemütlichen Anstiegen für Einsteiger bis hin zu anspruchsvollen Touren für erfahrene Alpinisten - die Möglichkeiten sind vielfältig. Oben angekommen erwartet Sie ein atemberaubender Ausblick auf die majestätische Bergwelt und die Vorfreude auf eine Abfahrt durch unberührten Pulverschnee. Eisbaden im Lammertal: Erfrischung für Körper und Geist Ein Highlight für Mutige und Erholungssuchende gleichermaßen: das Eisbaden. Tauchen Sie ein in die klare, eiskalte Frische des Wassers im Waldbad Lungötz und spüren Sie, wie Ihr Körper mit Energie durchströmt wird. Dieses einzigartige Erlebnis stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern hinterlässt ein Gefühl von Lebendigkeit und purer Lebensfreude. Genuss mit Herz und Tradition In Annaberg-Lungötz wird der Winter auch kulinarisch zum Erlebnis. Nach einem Tag in der verschneiten Natur laden gemütliche Wirtshäuser und urige Almhütten zu regionalen Spezialitäten ein. Genießen Sie herzhafte Schmankerln wie Kasnocken, Wildgerichte oder die berühmten Tennengauer Almkäse- und Berglamm-Variationen. Tennengau Plus Card: Für mehr Urlaub in Annaberg-Lungötz Die Tennengau Plus Card sorgt zum Beispiel für eine kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Tennengau, einschließlich Skibusse sowie geführte Schneeschuhwanderungen und Langlauf-Schnupperkurse. Man erhält Rabatte auf Eintritte zu beliebten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Die Karte bekommen Sie kostenlos bei Ihrer Ankunft in Ihrer Unterkunft. Quelle: Tourismusverband Annaberg-Lungötz (ots)