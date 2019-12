Mit dem Motorrad durch Asien

Viele Gebiete der Erde eignen sich hervorragend für Motorradreisen. Aber Du glaubst, Du hast eine Ahnung vom den Abenteuern, von der Freundlichkeit der Einwohner, von den unvergesslichen Ausblicken, die Dich erwarten?. Dann wirst du vom Zauber Asiens noch viel mehr überwältigt sein.

Kaum etwas ist zu vergleichen mit dem, was uns aus unserer Kultur vertraut ist. Die Traditionen, die eindrucksvollen Landschaften, die anspruchsvollen Straßen, das exotische Essen, die Vielfalt der Einwohner. Es gibt keinen anderen Kontinent, der den Reisenden auf dem Motorrad so viel Exotisches bietet.



Kambodscha und Vietnam



Eine Motorradreise sollte man in dieser Region im Osten beginnen. zu befahren sind anspruchsvolle Bergpisten durch Dschungelgebiet und entlang von Terrassen mit Reis in Kambodscha und Vietnam. Mit dem Flugzeug ist es ganz leicht sich in diese fremde Welt mit seinen kleinen Dörfern und seinem überwältigendem Grün begeben.



Vor Ort stehen Geländemaschinen zur Verfügung. Du kannst dich im Zuge einer Motorradreise den eindrucksvollen Landschaften, den anspruchsvollen Routen, dem schmackhaften Essen und der asiatischen Gastfreundschaft widmen.



Entlang der legendären Seidenstraße



Dort wird dem Touristen die Möglichkeit eröffnet, zum Reisenden zu werden, und zwar im Zuge einer Motorradtour, die zur Reise des Lebens werden kann - entlang der zauberhaften Seidenstraße. Die naturbelassenen Gebirgslandschaften und ursprünglichen Wüstengebiete und Steppen des Iran sind besonders wegen seiner unglaublich gastfreundlichen Bevölkerung das Motorradreisegebiet schlechthin.



Hast du schon mal eine Shisha in Shiraz geraucht? Oder das Motorrad neben einer Moschee geparkt, um einen Tee mit einem Händler zu trinken? Oder bist du schon im Morgennebel eine gewundene Bergstraße entlang gefahren, vorbei an duftenden Rosengärten?



Der Reiseveranstalter für Motorradtouren



Das Reisebüro Vintage Rides organisiert Motorradreisen. Ins Leben gerufen aus der Begeisterung an Abenteuerreisen und an Motorräder der MarkeRoyal Enfield (500 ccm Motorräder). Das Unternehmen plant und begleitet Reisen auf hochwertigen Motorrädern und kombiniert solcherart das Vergnügen an Motorradtouren mit dem Besuch ungewöhnlicher Reiseziele.



