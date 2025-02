Spritpreise im Saarland erneut am niedrigsten: Tanken in mehreren ostdeutschen Bundesländern einige Cent teurer

In keinem anderen Bundesland kann man derzeit so günstig tanken wie im Saarland. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Spritpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, ist das kleinste deutsche Flächenland damit zum dritten Mal in Folge auch das preiswerteste. Für einen Liter Super E10 muss man dort im Mittel 1,724 Euro bezahlen.

Demgegenüber steht Sachsen als teuerstes Bundesland mit einem Durchschnittspreis von 1,789 Euro. Die Preisdifferenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Land beträgt damit 6,5 Cent bei Super E10. Zweitgünstigstes Bundesland bei Benzin ist Berlin mit 1,733 Euro je Liter, dicht gefolgt von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Nur geringfügig günstiger als das Schlusslicht Sachsen sind Sachsen-Anhalt als Vorletzter und Mecklenburg-Vorpommern auf dem drittletzten Platz. Auch bei Diesel hat das Saarland die Nase vorn: Ein Liter kostet dort 1,664 Euro gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 1,669 Euro. Am teuersten ist Diesel in Sachsen-Anhalt mit einem Durchschnittspreis von 1,738 Euro je Liter - das sind 7,4 Cent mehr als im Südwesten. Ebenfalls teuer ist der Diesel in Mecklenburg-Vorpommern mit 1,734 Euro je Liter und Sachsen mit 1,726 Euro je Liter. Thüringen, das an Sachsen und Sachsen-Anhalt grenzt, liegt mit Rang 7 bei Super E10 bzw. Rang 9 bei Diesel allerdings im Mittelfeld. Um möglichst günstig zu tanken empfiehlt der ADAC, die Kraftstoffpreise der nahen Tankstellen miteinander zu vergleichen. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Tendenziell ist ratsam, abends zu tanken, denn dann ist Sprit um einige Cent billiger als morgens. Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 13. Februar, 11 Uhr, dar.

Quelle: ADAC (ots)