Messe KOMMUNAL: Zukunft der Städte live erleben

Die Kommunalwelt trifft sich wieder! Am 27. und 28. August 2025 öffnet die Messe KOMMUNAL in der Lokhalle Göttingen ihre Tore und wird zum bundesweiten Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Städten und Gemeinden. Unter der Schirmherrschaft von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bietet die Messe alles, was Kommunen brauchen, um sich fit für die Zukunft zu machen.

Kommunale Innovationen hautnah erleben

Auf drei Bühnen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit über 40 Vorträgen, Interviews und Diskussionsrunden. Im Mittelpunkt stehen topaktuelle Themen wie Digitalisierung, nachhaltige Stadtentwicklung, Künstliche Intelligenz, Mobilität, Sicherheit und Freizeitgestaltung. Fachleute aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft teilen ihr Wissen und geben wertvolle Impulse für die kommunale Praxis.

Als Gäste erwarten der Veranstalter, der Verlag Zimper Media, der unter anderem das deutschlandweite Magazin KOMMUNAL herausgibt, neben dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen auch den amtierenden Wirtschaftsminister Hendrik Tonne, sowie die Oberbürgermeisterin von Göttingen, Petra Broistedt. Sie wird die Eröffnungsrede am ersten Messetag um 10 Uhr halten.

Spannung verspricht am Abend des ersten Tages auch eine Diskussionsrunde zur Wirtschaftspolitik beim Netzwerkabend der Messe KOMMUNAL. Dort trifft Wirtschaftsminister Hendrik Tonne auf den Präsidenten der Unternehmerverbände in Niedersachsen, Andreas Jäger. Der Moderator und Gastgeber der Messe KOMMUNAL, Christian Erhardt-Maciejewski, Chefredakteur der Zimper Media, wird beiden zu aktuellen Fragen der kommunalen Wirtschaftspolitik auf den Zahn fühlen.

140 Aussteller - Ideen und Lösungen für die kommunale Praxis

Neben den Vorträgen präsentieren mehr als 140 Aussteller innovative Produkte und Dienstleistungen speziell für Kommunen. Von smarter Infrastruktur über E-Mobilität bis zur digitalen Bürgerbeteiligung - die Messe bietet praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen von Städten und Gemeinden.

Netzwerken und Fachwissen austauschen

Die Messe KOMMUNAL ist die perfekte Plattform, um sich mit Kollegen sowie Experten auszutauschen. Die Vernetzung zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft steht dabei im Vordergrund.

Ein besonderes Highlight ist der "Diskurs KOMMUNAL Finanzen", bei dem Experten Strategien zur Optimierung kommunaler Haushaltsplanung vorstellen. Diese Veranstaltung ist die einzige, für die eine Verpflegungspauschale erhoben wird - alle anderen Veranstaltungen sowie der Eintritt zur Messe sind kostenlos.

Jetzt kostenlos anmelden!

Die Messe KOMMUNAL richtet sich nicht nur an Bürgermeister und Kommunalpolitiker, sondern auch an Sachbereichsleiter, Beigeordnete und Fachbereichsmitarbeiter. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um sich auf den neuesten Stand zu bringen und Ihre Kommune fit für die Zukunft zu machen.

Alle Infos und Anmeldung unter: www.messe-kommunal.de

Quelle: KOMMUNAL (ots)