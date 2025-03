Travelzoo auf Platz 1 für Reise-Deals in WirtschaftsWoche Studie

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, wurde in einer großen Verbraucherstudie in Deutschland auf Platz 1 in der Kategorie „Reise-Deals" gewählt. Die Studie wurde von der Wirtschaftszeitschrift WirtschaftsWoche in Auftrag gegeben.

In vielen Lebensbereichen sind die Kosten in den vergangenen Jahren explodiert. Deshalb fragte WirtschaftsWoche: Wo findet man die günstigsten Preise? Wo lässt sich noch sparen? Travelzoo erzielte die beste Bewertung für Reise-Deals. Die WirtschaftsWoche gibt für Travelzoo die "höchste Empfehlung". „Jeder Reisebegeisterte in Deutschland sollte eigentlich Travelzoo Mitglied sein. Das legt die Studie der WirtschaftsWoche nahe", sagt Christian Smart, General Manager von Travelzoo für Deutschland und Spanien. „Selbst in Zeiten steigender Preise können Travelzoo-Mitglieder den Lifestyle eines Reisebegeisterten in vollen Zügen genießen." Datenbasis: In der Studie bewerteten 258.449 Verbraucher in Deutschland 1.727 Unternehmen und Marken in 112 Kategorien. Quelle: Travelzoo (ots)