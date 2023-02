promobil-Leserinnen und -Leser küren die beliebtesten Reisemobil-Stellplätze 2023

Bei der großen Stellplatz-Leserwahl von promobil, Europas führendem Fachmagazin für Reisemobile, standen die beliebtesten Reisemobil-Stellplätze Deutschlands zur Wahl. Aus einer Kandidatenliste von 100 Plätzen kürten die Leserinnen und Leser von promobil in vier Kategorien ihre Favoriten. Die Kandidaten werden von der Redaktion nominiert, allen gemein ist eine Top-Bewertung in der promobil-App "Stellplatz-Radar". Insgesamt wurden rund 2000 Stimmen abgegeben.

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnte die Preisverleihung wieder in gewohntem Rahmen auf der Messe Reise + Camping in Essen stattfinden.

"Mit der Wahl honorieren die promobil-Leserinnen und -Leser das Engagement von Stellplatzbetreibern, die sich in besonderer Weise um die für Reisemobilisten so wichtige Infrastruktur verdient machen", betont promobil-Chefredakteur Dominic Vierneisel. "Eine gute Platzierung ist gleichbedeutend mit einem herausragenden Angebot in Sachen Service, Betreuungsqualität, Ausstattung oder Lage. Die Auszeichnung ist für viele Stellplätze nicht nur Qualitätsindiz, sondern auch ein wichtiges Instrument für ihre Kommunikation und Werbung."

In der Kategorie A für bis zu 30 Stellplätze verteidigte der Wohnmobilpark Haltern am See seinen ersten Platz vom Vorjahr und konnte seine Klasse mit einem verbesserten Ergebnis (11,11%) sogar noch unterstreichen.

Der Reisemobilhafen Am Freesenbruch in Zingst führt dieses Jahr die Kategorie B für 31-50 Reisemobil-Stellplätze an.

Zweifache Freude in der Kategorie C (51-80 Stellplätze): Dank exakt selber Stimmenanzahl (8,6%) teilen sich der Reisemobilhafen Sankt Peter-Ording und der Stellplatz am Schiffertor in Stade einen gemeinsamen ersten Rang.

In der Kategorie für die größten Stellplätze mit Platz für mehr als 80 Reisemobile ging der Stellplatz Alpencamp am Wank in Garmisch-Partenkirchen als Gewinner hervor.

Neben den Leserwahl-Awards wurden auch drei Sonderpreise der promobil-Fachjury verliehen. Für sein modernes Konzept wurde der Wohnmobilpark Vulkaneifel ausgezeichnet. Der Wohnmobilstellplatz der Panorama Therme Beuren punktet als eine der am besten ausgestatteten Anlagen im Großraum Stuttgart mit schöner Lage im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Dass auch in einer Großstadt eine für den Reisemobil-Tourismus vorbildliche Anlage umgesetzt werden kann, beweist der Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt.

Alle Ergebnisse werden auf der Internetseite www.promobil.de vorgestellt, ebenso in der aktuellen Ausgabe von promobil (4/2023), die am 8. März im Handel und zudem im Shop der Motor Presse Stuttgart erhältlich ist ( shop.motorpresse.de, auch als ePaper). Eine Liste der Top 3 finden Sie unten. Ein Bild der Preisverleihung auf www.motorpresse.de/presse/news.

Top 3-Liste der Stellplätze des Jahres

Kategorie A - Stellplätze für bis zu 30 Reisemobile

Rang 1 Wohnmobilpark Haltern am See (45721 Haltern am See) 11,11 %

Rang 2 Wohnmobilstellplatz Schleuseninsel (26382 Wilhelmshaven) 10,76 %

Rang 3 Spreewald Wohnmobilpark (03222 Lübbenau) 6,79 %

Kategorie B - Stellplätze für 31 bis 50 Reisemobile

Rang 1 Reisemobilhafen Am Freesenbruch (18374 Zingst) 8,75 %

Rang 2 Wohnmobilpark HEICamp (74613 Öhringen) 6,44 %

Rang 3 Stellplatz am Stadthafen (24837 Schleswig) 6,29 %

Kategorie C - Stellplätze für 51 bis 80 Reisemobile

Rang 1 Reisemobilhafen Sankt Peter-Ording (25826 Sankt Peter-Ording) 8,60 %

Rang 1 Stellplatz am Schiffertor (21682 Stade) 8,60 %

Rang 3 Wohnmobilpark Kamerun (17192 Waren/Müritz) 6,99 %

Kategorie D - Stellplätze für mehr als 80 Reisemobile

Rang 1 Stellplatz Alpencamp am Wank (82467 Garmisch-Partenk.) 7,64 %

Rang 2 Reisemobilhafen Twistesee (34454 Bad Arolsen) 7,34 %

Rang 3 Wohnmobilpark Achtern Diek (23743 Grömitz) 6,89 %

Sonderpreise der Fachjury

Wohnmobilpark Vulkaneifel (54552 Schalkenmehren)

Wohnmobilstellplatz der Panorama Therme Beuren (72660 Beuren)

Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt (99094 Erfurt)

Quelle: Motor Presse Stuttgart, PROMOBIL/ CARAVANING (ots)