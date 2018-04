Stauprognose für das Wochenende 6. bis 8. April: Heimfahrt ohne Hektik

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende zwar lebhaften Rückreiseverkehr, weil in zehn Bundesländern die Osterferien enden. Lange Staus werden am Freitag und Samstag aber die Ausnahme bleiben, weil viele Urlauber die Rückreise bereits ab Mitte der Woche antreten. Unter den Rückkehrern sind Autofahrer aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und aus dem Saarland.

Auf diesen Fernstraßen ist lebhafter Verkehr zu erwarten: Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A 1/A 3 /A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover

A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Oberhausen

A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München Auch im benachbarten Ausland sind keine Mega-Staus zu erwarten. Etwas mehr Fahrtzeit sollte man allerdings auf den klassischen Wintersportrouten und an den Grenzübergängen einkalkulieren. Quelle: ADAC (ots)