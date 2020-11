Die Magie des Gehens im Winter: So erlebt man die Wintersonne in Österreichs Wanderdörfern

Die klare Luft, der knirschende Schnee, der strahlend blaue Himmel… und die Sonne wärmt das Gesicht. Ein Wintertag mit Kaiserwetter ist Gold wert. Der Verein Österreichs Wanderdörfer kuratiert auf der Plattform “Wintersonne” die schönsten Winterwanderdörfer Österreichs und gibt Inspirationen und Tipps rund ums Winterwandern, Schneeschuhwandern, Langlaufen und Skitourengehen.

Wenn sich an einem Wintertag die Nebeldecke langsam löst und die Sonnenstrahlen die Landschaft in malerisches Licht tauchen... dann ist es Zeit, hinaus zu gehen, Vitamin D zu tanken und seinen persönlichen Wintersonnenmoment einzufangen. Beim Winterwandern, Schneeschuhwandern, Langlaufen oder Skitourengehen ist man weit weg von Menschenmassen und ganz nah an der Natur. Hier genießt man die Ruhe eines Wintertages und die Wärme der Wintersonne.

Diesen Momenten widmen Österreichs Wanderdörfer eine eigene Inspirationsplattform: Auf www.wanderdoerfer.at/wintersonne werden die vier Winterakivitäten inklusive Tourentipps vorgestellt und kuratierte malerische Winterwanderdörfer präsentiert. “Mit unserer Plattform wollen wir Menschen dazu inspirieren die Magie des Gehens im Winter zu entdecken und zeigen, dass das Wandern nicht auf den Sommer zu beschränken ist. Dafür stellen wir Winterdörfer vor, in denen besondere Winterlandschaften beim Winterwander, Schneeschuhwandern, Langlaufen und Skitourengehen entdeckt werden können. Immer steht dabei aber das Erlebnis eines einzigartigen Wintersonnenmomentes im Vordergrund.”, erklärt Geschäftsführer Ulrich Andres das neue Angebot von Österreichs Wanderdörfern.

Unterwegs auf den Winterwanderwegen

Trotz weniger Sonnenstunden pro Tag kann man auch im Winter hervorragend wandern. Die “Wintersonne” präsentiert einfache Tourentipps auf geräumten und sonnengefluteten Winterwanderwegen. Die Orte Ramsau am Dachstein, Filzmoos, Bad Gastein und Moorbad Harbach wurden hierzu als ausgewählte Winterwanderdörfer kuratiert.

Auf Schneeschuhen durch den Neuschnee

Wer im Sommer gerne wandert, sollte auch die winterliche Variante mit Schneeschuhen ausprobieren. In seiner eigenen Spur stapft man durch Wälder und weiß gekleidete Almflächen in Richtung Gipfel. Die Winterwanderdörfer Altenmarkt-Zauchensee, Karls am Großglockner und Grieß bei Längenfeld bieten perfekte Ausgangspunkte und Tourenmöglichkeiten.

Ab auf die Loipe – entspannte Langlauftouren durch verschneite Täler

Ob Skating oder klassisch – auf perfekt präparierten Loipen lässt sich der Wintersonnenmoment fließend und gleitend erleben. In Schladming, Morbach Harbad oder Hochfilzen kann man bei atemberaubenden Winterpanorama auf Loipen aller Schwierigkeitsstufen die Sonnenstrahlen genießen.

Den Zauber einer Skitour erleben

Langsam und Schritt für Schritt lassen Skitouren-Geher die schattigen Wälder zurück, um durch freies, sonnenverwöhntes Almgelände Spuren bis zum Gipfelkreuz zu ziehen - und den Tag mit einer Abfahrt im frischen Pulverschnee zu krönen. Beliebte Skitouren mit garantierten Wintersonnenmomenten finden sich in den Winterwanderdörfern Mühlen und Großarl. Hier liegt der Fokus auf einfachen, ungefährlichen Tourentipps.

Quelle: Österreichs Wanderdörfer (ots)