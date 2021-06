Mit dem Flieger in den Sommerurlaub: Nachfrage und Preise ziehen an

Die Lust auf Urlaub steigt. Während die Coronazahlen in Europa kontinuierlich sinken, hat die Bundesregierung Reisen stark vereinfacht - innerhalb Europas entfällt die Quarantänepflicht für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete.1)

Ein Blick auf die Flugbuchungen zeigt: Die Nachfrage nach Flügen ist bereits deutlich gestiegen, besonders für die drei beliebtesten Destinationen Spanien, Türkei und Griechenland.

Türkei und Griechenland: Nachfrage verdoppelt zum Vergleichszeitraum 2019

Die Zahl der Flugreisen nach Griechenland und in die Türkei hat sich sogar mehr als verdoppelt im Vergleich zum identischen Zeitraum 2019 - sicherlich auch, weil die Preise dort stabil bzw. sogar gesunken sind. Ein Hin- und Rückflug nach Griechenland kostet in den Sommermonaten 2021 im Schnitt lediglich zwei Prozent mehr als 2019. Flüge in die Türkei sind aktuell sogar neun Prozent günstiger als 2019.2)

Durchschnittliche Flugpreise für die zehn beliebtesten Destinationen 16 Prozent höher als 2019

Unter den zehn beliebtesten Destinationen für eine Flugreise sind Griechenland und die Türkei bezüglich der moderaten Preisentwicklung eher die Ausnahme. Anders sieht es z. B. in Spanien aus: Flüge dorthin kosten aktuell 22 Prozent mehr als 2019. Im Schnitt über die zehn am häufigsten gebuchten Ziele ist das Preisniveau für einen Hin- und Rückflug 16 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2019.

"Ein Hauptgrund für die steigenden Flugpreise ist, dass die Fluggesellschaften in der Coronapandemie vorsichtiger geplant haben", sagt Sebastian Sager, Geschäftsführer Flüge bei CHECK24. "Dadurch stehen generell geringere Kapazitäten zur Verfügung als in den Vorjahren. Gleichzeitig sind Anbieter bei steigender Nachfrage weniger gezwungen, Rabatte zu gewähren. Deshalb empfehlen wir Verbraucher*innen, frühzeitig den Sommer- bzw. Herbsturlaub zu buchen, um sich die bevorzugte Verbindung zu sichern."

