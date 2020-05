Benzin im Monatsmittel so günstig wie zuletzt 2009: Spritpreise sinken im Verlauf des April um über acht Cent

Der Preisrückgang an den Tankstellen setzt sich weiter fort: Benzin und Diesel waren auch um April wieder deutlich günstiger als noch im Vormonat. Laut monatlicher Marktauswertung des ADAC, kostete ein Liter Super E10 im Bundesmittel 1,171 Euro und damit über elf Cent weniger als im März. Bei Diesel war der Rückgang mit 7,2 Cent auf 1,082 Euro je Liter etwas moderater.

Das letzte Mal war Diesel im Jahr 2016 günstiger. Bei Benzin liegt es sogar über elf Jahre zurück, dass man im Monatsdurchschnitt günstiger als heute tanken konnte. Im Monatsverlauf zeigt sich der Rückgang deutlich. So war der teuerste Tanktag bei Super E 10 der 1. April mit 1,214 Euro pro Liter. Am günstigsten wiederum war Benzin zum Ende des Monats mit 1,129 Euro je Liter am 30.4.2020. Auch bei Diesel war der Monatsanfang teurer (1,113 Euro/5.4.2020) und das Ende am 30. April mit 1,032 Euro für den Liter am günstigsten. Die Preise fielen im Monatsverlauf damit um 8,5 Cent für Super E10 und um 8,1 Cent bei Diesel.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, trotz des niedrigen Preisniveaus vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr.



Quelle: ADAC (ots)