Goldener Herbst am Gardasee: Die Nebensaison lockt mit kulinarischen Highlights und prächtigem Farbenmeer

Im Herbst verwandelt sich die Region Verona und Garda in ein leuchtendes Farbenmeer. Die milden Temperaturen, die herbstliche Farbenpracht und die Fülle an saisonalen Spezialitäten bieten die ideale Reisezeit, um Verona und seine Umgebung, wie beispielsweise Lessinia, Valpolicella, Soave-Est Veronese oder Pianura dei Dogi, sowie den Gardasee zu erkunden. Überall erstrahlt die Landschaft in goldenen Farbtönen, die frische Luft lädt zum Durchatmen ein und die festliche Atmosphäre der lokalen Traditionen verbreitet eine besondere Stimmung. Ob Stadtfeste oder Wanderungen in der Natur, der Herbst in dieser Region hat Reisenden so einiges zu bieten.

Herbstfarben in den Wäldern der Region

Die Lessinischen Berge zeigen sich im Herbst von ihrer schönsten Seite. Nur eine kurze Autofahrt von Verona und dem Gardasee entfernt entfaltet sich die Schönheit der umliegenden Wälder. Der Foresta dei Folignani im mittleren Westen der Lessinia und der Foresta di Giazza im äußersten Osten sind zwei der ausgedehntesten und charakteristischsten Wälder der Region und sind bei Besuchern besonders beliebt, um die Flora und Fauna der Region zu entdecken. Der Wald von Folignani, zwischen den Gemeinden Bosco Chiesanuova und Erbezzo, erstreckt sich über die Hänge des Vajo dell'Anguilla und zeichnet sich durch seine Ursprünglichkeit aus. Der Wald von Giazza ist der ausgedehnteste Wald der gesamten Lessinia, das Ergebnis einer Aufforstungsaktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die offiziell am 10. August 1911 begann. Er befindet sich im Nordosten der Provinz Verona im regionalen Naturpark Lessinia und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1904 Hektar, die sich auf die Provinzen Verona (in der Gemeinde Selva di Progno), Trient und Vicenza erstrecken. Beide Gebiete zeichnen sich vor allem durch große Buchen-, Weißtannen- und Hainbuchenbestände aus und sind sehr reich an biologischer Vielfalt, verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, so dass sie als parkähnliche Naturschutzzone eingestuft wurden und zum besonderen Schutzgebiet Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine gehören.

In der Nähe liegen das bei Wanderern beliebte Gebiet Covolo di Camposilvano sowie das Valle delle Sfingi mit seinen einzigartigen Felsformationen, die durch die leuchtenden Herbstfarben noch imposanter erscheinen und dem Gebiet eine magische Atmosphäre verleihen. In Erbezzo bieten uralte Buchen ein herbstliches Wandererlebnis. Auf Wanderwegen wie dem Blauen und dem Roten Weg können Besucher von Ort zu Ort spazieren und in die Stille der herbstlichen Landschaft eintauchen.

Hochsaison für Kulinariker: Weinlese, Maronen und Pilze

Im Herbst verwandelt sich die Region in ein pulsierendes Fest der Ernte und Traditionen. In San Mauro di Saline und San Rocco di Piegara (Roverè Veronese) finden im Oktober die beliebten Kastanienfeste statt, wo Besucher frisch geerntete Kastanien und Maronen aus der Region kosten können. In San Zeno di Montagna, bekannt für seine Marrone DOP (Denominazione di Origine Protetta), eine besonders große und schmackhafte Kastanie, wird zu Ehren dieser Delikatesse ein traditionelles Stadtfest gefeiert. Das Festa del Marrone di San Zeno findet dieses Jahr an den Wochenenden vom 19.-20. Oktober, 26.-27. Oktober und 1.-3. November statt. Zudem können Besucher die malerische Landschaft erkunden und eine Vielzahl von Pilzgerichten probieren.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Weinlese im Valpolicella-Gebiet, das für seinen feinen Weine berühmt ist. Am Sonntag, den 13. Oktober 2024 findet die Veranstaltung Val Polis Cellae statt. An diesem herbstlichen Sonntag können die Besucher einige der besten Weinkellereien von Valpolicella besuchen, deren Geheimnisse für die Herstellung der hervorragenden lokalen Rotweine gehütet werden.

Im Oktober bietet die Olivenernte, die neue Öle hervorbringt, in Orten wie Cazzano di Tramigna in der Soave-Est Veronese-Region eine weitere Gelegenheit, die lokalen landwirtschaftlichen Traditionen zu erleben. Für Besucher, die ihr Wissen über die Region erweitern möchten, bietet sich die perfekte Gelegenheit auf dem Piase-Festival in Pianura dei Dogi, das noch bis zum 20. Oktober stattfindet. "Ci ga l'arte ga un capitale" - "Wo es Kunst gibt, gibt es Kapital" sagte der veronesische Dichter und Sänger Dino Coltro und lieferte damit das Motto des diesjährigen Festivals. In zahlreichen Ortschaften der Pianura Veronese informieren die Veranstalter über die Geschichte, das Handwerk, kulturellen Traditionen und die landwirtschaftlichen Reichtümer der Region.

Herbstliche Ausblicke über den Gardasee

Ein besonderes Highlight in dieser Jahreszeit ist der Monte Baldo, dessen herbstliche Farbe sich von der Seilbahn Funivie del Baldo in Malcesine aus in ihrer ganzen Pracht zeigt. Die weltweit erste Seilbahn mit drehbaren Kabinen bietet einen 360-Grad-Panoramablick auf die Flora des Monte Baldo, den Gardasee, die imposanten Alpen und die Po-Ebene, in einer Umarmung, die sich bis zum Apennin erstreckt. Das leuchtende Herbstlaub und die vielfältige Tierwelt verleihen der Landschaft einen magischen Touch. Um einen besonders eindrucksvollen herbstlichen Sonnenuntergang zu erleben, lohnt sich ein Besuch der Panoramaterrasse von San Zeno di Montagna, die einen einzigartigen Blick auf den See bietet. Von den zahlreichen Ortschaften zu Fuße des Sees, wie in Torri del Benaco, können die Besucher den Sonnenuntergang mit einem Sundowner genießen.

