Spa & Resort Bachmair Weissach als bestes Wellness & Spa Hotel ausgezeichnet

Das Spa & Resort Bachmair Weissach hat eine bedeutende internationale Ehrung erhalten: Condé Nast Traveller, eines der weltweit renommiertesten Reisemagazine, verlieh dem Haus den erstmals vergebenen Wellness & Spa Award 2025. In der Kategorie "Family Hideaway" wurde das Fünf-Sterne-Resort am Tegernsee als bestes Hotel seiner Klasse ausgezeichnet - für ein einzigartiges Konzept, das Luxus, Kultur, Natur und familiäre Exzellenz auf höchstem Niveau vereint.

Hotelier und Visionär Korbinian Kohler nahm die Auszeichnung persönlich von Divia Thani, Global Editorial Director von Condé Nast Traveller, und Dennis Braatz, Head of Editorial Content von Condé Nast Traveller Germany, entgegen. Max Scharnigg (Autor, Journalist und Redakteur) hielt eine feierliche und feinsinnige Laudatio auf Inhaber Korbinian Kohler und seine Tegernseer Bachmair Weissach Welt. Die Jury würdigte die unvergleichliche Bandbreite des Resorts - von tiefen Momenten der Achtsamkeit und philosophischen Gesprächen bis hin zu japanischen Onsen-Erlebnissen, kulinarischen Highlights und vielseitigen Familienangeboten.

"Mit dieser Auszeichnung nehmen wir eine Vorreiterposition in der internationalen Elite der Luxushotellerie ein", erklärt Korbinian Kohler, "Hotelier des Jahres 2023" und Inhaber der Bachmair Weissach Gruppe. "Es erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit, dass unser Weg bestätigt wird: den Tegernsee nicht nur als eine der schönsten Regionen Deutschlands, sondern als weltweit führendes Refugium für zeitgemäßen Luxus zu etablieren."

Das Spa & Resort Bachmair Weissach definiert, was ein Grand Hotel des 21. Jahrhunderts ausmacht: ein ganzheitliches Erlebnis, getragen von vier Säulen -

So können Gäste morgens in der Gallery KOKO zeitgenössische Kunst entdecken, nachmittags z.B. beim Stand-up-Paddling oder auf dem Wallberg in der Natur aktiv sein und abends zwischen Gourmetrestaurant, gehobener bayerischer Küche, in der japanischen MIZU Sushi Bar oder einem Dinner in den Dependancen im Alten Bad in Wildbad Kreuth, im BOOM BOOM Restaurant im Hotel Bussi Baby oder im Clubhaus Tegernsee, direkt am See wählen.

Das Spa & Resort Bachmair Weissach steht heute für weit mehr als klassische Luxushotellerie. Es ist die Quintessenz des Tegernseer Tals - ein Refugium, das in seiner Vielfalt und Internationalität neue Maßstäbe setzt.

Über das Spa & Resort Bachmair Weissach

Das Spa & Resort Bachmair Weissach ist ein modernes Grand Hotel am Tegernsee, das zeitlose Eleganz mit zeitgenössischem Luxus verbindet. Mit dem preisgekrönten MIZU ONSEN Spa, der einzigartigen Erlebniswelt Tegernsee Phantastisch, dem Resort mit eigenem Bach, mit großzügigem und eingewachsenen Garten, einer Vielzahl an Restaurants und exklusiven Dependancen am See und auf dem Wallberg bietet das Resort Gästen aus aller Welt ein facettenreiches Erlebnis auf höchstem internationalem Niveau.

Quelle: Spa & Resort Bachmair Weissach (ots)