Regionale Erlebnisse in der Lüneburger Heide und im Moseltal mit den neuen Urlaubspaketen von Eurostrand

Die Erlebnisland Eurostrand GmbH & Co. KG bietet seinen Gästen mit der Einführung neuer Urlaubspakete mehr Individualität und stellt sich gleichzeitig, rechtzeitig zur Sommersaison, breiter auf dem Reisemarkt Deutschland auf.

Das Führungsteam hat die Zeit des letzten Lockdowns genutzt, um den Gästen nach der Pandemie und pünktlich zum bevorstehenden 50-jährigen Jubiläum etwas Neues zu bieten: ein Produkt, welches die regionalen Einzigartigkeiten hervorhebt, das freundschaftliche Verhältnis zwischen den Gästen und Mitarbeitern lebt, auf dem gewohnten 4* Hotelstandard basiert und besondere Eurostrand Extras einschließt. Als All-Inclusive Resort weicht es zum ersten Mal vom All-Inclusive-Angebot ab und geht in Richtung Vollpension Plus.

Die Urlaubspakete stehen für mehr Individualität. Mit einer Kombination aus kleineren Gruppen, Vollpension Plus und gemeinschaftlichen Tagesausflügen mit Reisebegleitung spricht Eurostrand damit Reisende an, die sich in kleinen Gruppen wohler fühlen, sich im Urlaub etwas Besonderes wie eine Massage gönnen und gleichzeitig die Qualitätszeit zu Zweit oder alleine mit vielen Freizeitmöglichkeiten genießen wollen.

Die neuen Pakete richten sich durch den ausgewogenen Mix aus unterschiedlichen Aktivitäten und lokalen Ausflügen vor allem an Reisende, die Bewegung, Natur und regionale Erlebnisse schätzen. Bei der Zusammenstellung der Pakete hat sich Eurostrand vor allem an den Bedürfnissen von Best-Agern orientiert - einer immer größer werdenden Zielgruppe.

Urlaubspakete Resort Lüneburger Heide

Das Eurostrand Resort Lüneburger Heide in Fintel bietet die Urlaubspakete "Pures Leben Norddeutschland", "Stadt, Land, (Lüneburger) Heide" sowie "Hof und Leben" an. Alle drei Urlaubspakete sind ein Mix aus Genuss- und Aktivurlaub, die auch Kulturausflüge in die umliegenden Kleinstädte inkludieren.

Urlaubspakete Resort Moseltal

Das Eurostrand Resort Moseltal in Leiwen bietet die Urlaubspakete "(W)ein Erlebnis", "Auf den Straßen der Römer" und "Natur erleben" an. "(W)ein Erlebnis" und "Auf den Straßen der Römer" offerieren Genuss- und Kultururlaub. Das Paket "Natur erleben" bietet vor allem Aktivurlaub. Alle drei stehen im Einklang mit der Moselregion und versprechen ein tiefes Eintauchen in das Weindorf und die Umgebung.

Quelle: Erlebnisland Eurostrand GmbH & Co. KG (ots)