Unter Trump verzichten viele Deutsche auf USA-Urlaub

41 Prozent der Bundesbürger würden grundsätzlich auch unter dem derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump Urlaub in den USA machen. Für 43 Prozent kommt eine Reise in die Vereinigten Staaten jedoch nur ohne Trump im Amt infrage, wie aus einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. 14 Prozent schließen einen USA-Urlaub generell aus.

Besonders stark sind die Vorbehalte gegenüber einem Urlaub während der Präsidentschaft Trumps bei Anhängern der Grünen ausgeprägt: Nur 14 Prozent würden in dieser Zeit in die USA reisen, während 76 Prozent dies ablehnen. Auch unter Sympathisanten der SPD (56 Prozent) und CDU/CSU (59 Prozent) spricht sich jeweils eine Mehrheit gegen einen USA-Urlaub unter Trump aus. Anders bei AfD-Anhängern: 75 Prozent geben an, auch unter Trump reisen zu wollen, nur sieben Prozent würden dies nicht tun, so die Statistiker.



Frauen (50 Prozent) und ältere Menschen (53 Prozent bei den Über-60-Jährigen) lehnen einen USA-Urlaub unter Trump häufiger ab als Männer (37 Prozent) oder jüngere Befragte (35 Prozent bei den 18- bis 29-Jährigen). Auch Personen, die bereits in den USA Urlaub gemacht haben, zeigen sich zurückhaltend: 56 Prozent von ihnen würden aktuell nicht erneut in die Vereinigten Staaten reisen.



Datenbasis: Für die Erhebung wurden am 21. und 24. März 1.001 Deutsche befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur