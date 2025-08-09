Neue Bryan Adams Fotografien erstmals in einer Ausstellung in Amberg

Seit 1. August zeigt die Fotoausstellung #SHOTBYADAMS im Amberger Congress Centrum (ACC) knapp 80 Werke des Rockstars und Fotografen Bryan Adams - viele davon wurden bisher noch nie in der Öffentlichkeit präsentiert. Hierzu zählen beispielsweise Schauspieler Willem Dafoe, Punklegende Iggy Pop, Rapperin Saweetie und Popikone Cher.

Bis zum 19. September dürfen sich Besucher der Ausstellung im ACC auf außergewöhnliche und sehr großformatige Fotografien "shot by" Rockstar und Fotograf Bryan Adams freuen. Robbie Williams, Danny Trejo, Victoria Beckham, Naomi Campbell oder auch Queen Elisabeth II sind nur einige der Persönlichkeiten, die bereits für ihn Modell standen.

Was die Amberger Schau so besonders macht, ist die Tatsache, dass über 10 der präsentierten Werke noch nie der Öffentlichkeit in einer Ausstellung gezeigt wurden. Einige von ihnen stammen aus einem Shooting von Bryan Adams für den Pirelli-Kalender. Lt. der Kuratorin der Ausstellung, Anke Degenhard, wurde einer Veröffentlichung dieser Bilder erst kürzlich zugestimmt.

Anke Degenhard aus Hamburg von der Agentur Crossover arbeitet seit etwa 25 Jahren mit Bryan Adams zusammen. Gemeinsam mit Mat Humphrey aus London, der bereits genauso viele Jahre schon die internationalen Fotoausstellungen von Adams betreut, kuratierte sie die Amberger Ausstellung.

Bryan Adams Fotografie

Bryan Adams, 1959 in Kingston/Ontario (Kanada) geboren, ist als Rockmusiker weltberühmt. Seit den 90er Jahren hat er sich auch als herausragender Fotograf etabliert, ausgezeichnet unter anderem mit drei Lead Awards und der Aufnahme in die Royal Photographic Society. Seine Arbeiten erschienen auf Titelseiten von Magazinen wie Vogue, Vanity Fair und GQ. Er fotografierte für den Pirelli-Kalender 2022 ebenso wie für Werbekampagnen bekannter Marken und veröffentlichte mehrere Fotobände. Bryan Adams' Fotografien werden weltweit ausgestellt.

#SHOTBYADAMS - Die Ausstellung im ACC

Die für die Ausstellung im ACC ausgewählten Werke konzentrieren sich auf Bryan Adams' Fotografien berühmter Persönlichkeiten aus der Welt der Unterhaltung, der Mode und der Kunst. Sie ist die größte Einzelausstellung dieser Werkgruppe seit langer Zeit in Deutschland.

In seinen Fotografien stellt Bryan Adams den Menschen in den Fokus und er kommt den Stars ganz nahe. Der Betrachter spürt die Vertrautheit zwischen dem Fotografen und jedem seiner Motive - immer mit dem ironischen Bewusstsein, dass das Foto ein inszeniertes Ereignis und ein Ereignis der Selbstinszenierung ist.

So entstehen stimmungsvolle, facettenreiche Porträts, die den Betrachter fesseln, im Gedächtnis bleiben, manchmal auch zum Nachdenken anregen.

Alle Informationen unter www.acc-amberg.de/shotbyadams

Quelle: Amberger Congress Centrum (ots)