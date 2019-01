Tui will individuelle Zimmerreservierung in fast jedem Hotel

Europas größter Tourismuskonzern Tui will künftig fast allen Kunden anbieten, bei der Buchung das Zimmer für einen Aufpreis gezielt zu reservieren. Das erklärte Tui-Chef Fritz Joussen in einem Gespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Ein Drittel der Gäste in unseren zehn Pionierhotels bucht bereits ein Wunschzimmer. In einigen Jahren wollen wir dies in fast allen Tui-Häusern möglich machen. Wir wollen mehr Individualität. Der Kunde schätzt das und ist bereit, etwas für diesen Service zu zahlen", sagte Joussen. In wenigen Jahren solle es auch in allen Häusern möglich sein, sich per Smartphone zu identifizieren und auch auszuchecken. Tui könne der "führende volldigitalisierte Anbieter für Ausflüge und Aktivitäten weltweit werden. Wir wollen der Amazon der Reisebranche sein", erklärte der Manager.



Quelle: Rheinische Post (ots)