Tag des offenen Denkmals 2025: Thüringen setzt bundesweiten Auftakt

Thüringen gehört zu den denkmalreichsten Regionen Deutschlands. Über 30.000 Bau- und Kunstdenkmale prägen Städte und Landschaften des Freistaats. Am 14. September 2025 richtet sich der bundesweite Blick nach Thüringen: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) eröffnet gemeinsam mit der Stadt Gera den deutschlandweiten Tag des offenen Denkmals®. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?"

Thüringen als Bühne für kulturelles Erbe

Mittelalterliche Stadtkerne wie in Mühlhausen, Erfurt oder Schmalkalden, Residenzen und Parkanlagen in Gotha, Weimar oder Rudolstadt, Industriearchitektur in Gera und Altenburg, Bergbau im Südharz oder sakrale Zeugnisse wie die Klöster im Saaleland und die Alte Synagoge (UNESCO) in Erfurt: "Unsere Bauwerke und Wahrzeichen sind lebendige Zeugnisse vergangener Epochen. Sie prägen nicht nur die kulturelle Identität Thüringens, sondern auch seinen Tourismus", sagt Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH. "Der Tag des offenen Denkmals macht diese Schätze sichtbar und zeigt, wie sehr Tourismus von solchen Reiseanlässen lebt. Durch ihre Einzigartigkeit und liebevolle Sanierung erzählen sie Geschichten, die Gäste bewegen." Thüringen beteiligt sich flächendeckend am Tag des offenen Denkmals.

Bundesweite Eröffnung in Gera

Mehr als 40 Bauwerke öffnen in Gera ihre Türen: von Schloss Osterstein über Kirchen des Barock und der Neogotik bis hin zu Wohnhäusern des Jugendstil-Architekten Henry van de Velde und seines Schülers Thilo Schoder. Auch Bauhausarchitektur, Ostmoderne und die historischen Höhler gehören dazu. Ein großes Open-Air-Fest am Kultur- und Kongresszentrum mit Musik, Familienprogramm und ein "Markt der Möglichkeiten" begleitet die bundesweite Auftaktveranstaltung. Weitere Informationen: www.denkmalhauptstadt.de

Landesweite Beteiligung in Thüringen

Wer nach Gera reist, entdeckt zugleich das Thüringer Vogtland. In Greiz mit seinen Residenzschlössern, auf der Osterburg in Weida mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern oder an der Burgruine Reichenfels, wo ein Familienfest das lebendige Geschichtsbewusstsein der Region widerspiegelt, begegnen Besucher eindrucksvollen Zeugnissen. Ein Höhepunkt ist auch die Göltzschtalbrücke, die größte Ziegelbrücke der Welt. Nur wenige Kilometer von Gera entfernt zeigt die Region, wie eng Kulturgeschichte, Handwerkstradition und Landschaft miteinander verwoben sind.

Hinweis: Neben dem Vogtland öffnen am 14. September auch in allen anderen Regionen Thüringens rund 500 Denkmale ihre Türen. Weimar präsentiert unter anderem das Residenzschloss, die Sendehalle und das Deutsche Nationaltheater. Sonderführungen gibt es u.a. durch den Gutspark am Wielandgut Oßmannstedt, durch das Neue Jagdschloss Hummelshain, Schloss Schwarzburg und die Nordhäuser Traditionsbrennerei. Ein echtes Kuriosum: das "Halbe Schloss" in Langenleuba-Niederhain. Ursprünglich ein Renaissancebau, wurde es nach einem Abriss im 19. Jahrhundert nur zur Hälfte wiederhergestellt. In Jena können Besucher den Historischen Karzer des Collegium Jenense und den Bismarckturm besichtigen.

Eine Auswahl an besonderen Programmhighlights für den Freistaat hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hier zusammengestellt. Das vollständige Programm für Thüringen ist unter www.tag-des-offenen-denkmals.de und in der kostenlosen App zum Tag des offenen Denkmals abrufbar.

Hintergrund

Der Tag des offenen Denkmals®, bundesweit koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands und der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Seit 1993 öffnen immer am zweiten Sonntag im September tausende Denkmale ihre Türen, die hauptsächlich sonst verschlossen bleiben, und bieten einzigartige Einblicke in Architektur, Denkmalpflege und Geschichte.

Quelle: Thüringer Tourismus GmbH (ots)