9 Golfplätze - unzählige Glücksmomente, das ist der Golf & Seen Sommer

So einzigartig wie die Region sind auch die neun Golfplätze von Golf & Seen, eingebettet in die zauberhafte Seenlandschaft des Salzkammerguts und des Alpenvorlandes. Hier treffen sportliche Herausforderungen auf Naturerlebnisse und entspannte Urlaubstage auf stilvolle Gastlichkeit.

Nirgendwo sonst verbinden sich Golf, Wasser und Lebensfreude auf so perfekte Weise. Von anspruchsvollen 18-Loch-Championship-Plätzen bis hin zu liebevoll gepflegten 9-Loch-Anlagen bietet Golf & Seen für jedes Spielniveau den passenden Rahmen. Jeder Platz besticht durch seine individuelle Handschrift und seine besondere Lage:

GC Am Attersee - 18 Loch: Modern, weitläufig und mit spektakulärem Blick über den Attersee und keine Bahn der anderen gleicht.

GC Am Mondsee - 18 Loch Championship und Leading Golf Course: Direkt am See gelegen, erwartet Sie ein traumhafter Platz mit Wasserhindernissen und Alpenblick inklusive.

GC Drachenwand Mondsee - 9 Loch: Golfen am Fuße der imposanten Drachenwand auf einem der wohl schönsten Golfplätze Österreichs.

GC Gut Altentann Henndorf - 18 Loch Leading Golf Course: Von Jack Nicklaus entworfen, bietet der Golfplatz internationalen Spitzenstandard und repräsentiert Golfarchitektur in Vollendung.

GC Regau Attersee Traunsee - 18 Loch Championship Course: Modern, dynamisch und naturnah - wo Golf und Genuss sich vereinen.

GC Golfclub Pischelsdorf Gut Kaltenhausen - 18 + 5 Loch: eine gepflegte, abwechslungsreiche Anlage - weit weg vom Alltag, um eine grüne Auszeit zu genießen.

GC Salzburg Eugendorf - 18 Loch Championship Course: Ein Golfplatz der 2. Generation. Eine golferische Herausforderung für Könner und ein Abenteuer für den Golfeinsteiger.

GC Salzkammergut - 18 Loch: Ein Traditionsplatz in Bad Ischl - hier trifft alpiner Stil auf königliche Geschichte. Ein Klassiker der heimischen Golfplatz-Kultur.

GC Waldhof - 9 Loch: Perfekte Lage über dem Fuschlsee - für Golfer, die entspannte Runden, Naturverbundenheit und Abwechslung schätzen.

Was den Golf & Seen Sommer so besonders macht?

Nach der Golfrunde warten kristallklare Seen auf eine erfrischende Abkühlung. Malerische Orte wie Mondsee, Fuschl am See, Attersee und St. Wolfgang laden zum Flanieren ein und die 20 Golf & Seen Hotels und Restaurants zum Entspannen und Genießen.

Erleben Sie die perfekte Kombination:

Golf & Seen bedeutet sportliche Herausforderung am Morgen, erfrischendes Badevergnügen am Nachmittag und entspannte Abendstunden an den schönsten Plätzen Österreichs. Ob sportlicher Kurzurlaub, entspannte Ferienwoche oder genussvolles Wochenende - der Golf & Seen Sommer bietet ideale Bedingungen für unvergessliche Golftage.

Jetzt entdecken und Abschlag für den Sommer-Golf-Genuss sichern! Alle Informationen, Angebote, die schönsten Impressionen und die kostenlose Golf & Seen-Broschüre finden Sie unter: www.golfundseen.at

Quelle: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee (ots)