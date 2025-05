Urbane Naturparadiese: Die besten Parks Europas im Ranking-Vergleich

Wenn der Frühling in vollem Gange ist und die Natur in satten Farben aufblüht, zieht es viele Menschen ins Grüne. Ob beim City-Trip oder als Pause vom Alltag in der Heimatstadt: Stadtparks bieten Erholung vom Trubel, Abwechslung vom Sightseeing und ein Stück Natur direkt vor der Haustür.

Einheimische und Städtereisende, die nach einem idyllischen Rückzugsort inmitten der Großstadt suchen, erfahren im neuen Ranking des Reiseveranstalters Fit Reisen, welche Stadtparks in Europa besonders überzeugen. Für das umfangreiche Gesamt-Ranking wurden knapp 2.500 Parks in rund 70 der größten europäischen Städte anhand von mehr als 7 Millionen Google-Bewertungen analysiert und bewertet. Kleiner Spoiler vorab: Der schönste Park aus Deutschland und Platz sechs im europaweiten Ranking befindet sich in Hamburg, während die Sieger-Trophäe nach Spanien geht.

Die wichtigsten Findings im Überblick:

Platz 1 überzeugt nicht nur mit einer Top-Bewertung, sondern auch mit fast 200.000 Rezensionen



Hamburg konnte sich mit Planten un Blomen Platz 6 im europaweiten Ranking ergattern und ist damit der bestbewertete Park Deutschlands



Weitere Parks aus Hamburg, Bremen und Stuttgart sind mit hervorragenden Bewertungen unter den ersten 30.



Athen beeindruckt doppelt: Gleich zwei Parks schaffen es in die Top Ten.



Überraschung aus Osteuropa: Auch Parks aus Städten wie Belgrad, Posen und Zagreb mischen ganz vorne mit

Ranking der zehn beliebtesten Parks Europas

Platz 1: Retiro-Park, Madrid, Spanien

Mit einer Bewertung von 4,8 bei stolzen 197.182 Rezensionen ist der Retiro-Park am östlichen Rand der Innenstadt Madrids ein echter Publikumsliebling - und sichert sich damit verdient den ersten Platz. Ursprünglich im 17. Jahrhundert als königliche Gartenanlage für Philipp IV. erbaut, wurde der Park im 19. Jahrhundert für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gehört inzwischen sogar zum UNESCO-Welterbe. In dem 1,43 km² großen Park können BesucherInnen Highlights wie den Kristallpalast, das Reiterdenkmal für Alfons XII. und sogar eine Luzifer-Statue bestaunen - hier geht das Sightseeing im Grünen weiter. Ein Google-Rezensent fasst die Vorzüge des Parks wie folgt zusammen: "Der Retiro ist nicht einfach nur ein Park. Er ist ein Spiegelbild Madrids: lebendig, vielfältig und mit einem Hauch von Überraschung."

Platz 2: Schlosspark Schönbrunn, Wien, Österreich

Der Schlosspark Schönbrunn in Wien zählt zu den bekanntesten Kulturgütern Österreichs und gehört gemeinsam mit dem gleichnamigen Schloss zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die barocke Anlage wurde im 18. Jahrhundert unter Kaiserin Maria Theresia zur prachtvollen Sommerresidenz der Habsburger ausgebaut und gilt bis heute als Paradebeispiel höfischer Gartenkunst. Zu den beliebtesten Attraktionen im Park zählen das beeindruckende Palmenhaus und der Tiergarten Schönbrunn - der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Wer abseits der Touristenströme am Schloss in der umliegenden Anlage spazieren geht, findet überraschend viele ruhige Ecken. Mit einer Bewertung von 4,8 Sternen bei 57.006 Rezensionen schafft es der Schlosspark Schönbrunn auf den zweiten Platz.

Platz 3: Greenwich Park, London, Vereinigtes Königreich

Der Greenwich Park liegt zwar etwas außerhalb des Londoner Zentrums, bietet dadurch jedoch einen großartigen Blick auf die Skyline der englischen Hauptstadt. Mit 4,8 Sternen bei 47.051 Bewertungen konnte sich der Park den dritten Platz auf dem Siegertreppchen ergattern. Als einer der acht königlichen Parks Londons wurde er bereits im 15. Jahrhundert angelegt und ist heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes - gemeinsam mit dem Royal Greenwich Observatory, durch das der weltbekannte Nullmeridian verläuft. Neben der historischen Relevanz punktet der Greenwich Park mit vielseitigen Freizeiteinrichtungen: vom Bootsverleih am See und Tennisplätzen über idyllische Gärten bis hin zu einem kleinen Tierpark.

Platz 4: Stavros Niarchos Park, Athen, Griechenland

Direkt an der Küste und doch mitten in der lebendigen Metropole Athen - der Stavros Niarchos Park bietet Einheimischen wie TouristInnen einen erholsamen Kontrast zur wuseligen Großstadt. Eingebettet zwischen der Nationaloper auf der einen und der Nationalbibliothek auf der anderen Seite zeigt der gepflegte Garten einen umfassenden Querschnitt der Mittelmeervegetation, mit über 1.450 Bäumen und 280.000 mediterranen Büschen. Ein besonderes Highlight ist die erhöhte Plattform, die BesucherInnen mit einem traumhaften Panoramablick über die Küstenlinie Athens belohnt. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,8 bei 40.825 Rezensionen belegt der Stavros Niarchos Park den vierten Platz.

Platz 5: Kalemegdan Park, Belgrad, Serbien

Historische Mauern und ein atemberaubender Ausblick: Mit 4,8 Sternen bei 31.904 Bewertungen erreicht der Kalemegdan Park in Belgrad den fünften Platz. Dank seiner Lage direkt an der Mündung der Save in die Donau kann der gepflegte Park bei Google-NutzerInnen vor allem mit einer traumhaften Aussicht auf die Flüsse und die serbische Hauptstadt punkten. Besonders gut lässt sich diese vom Herzstück des Parks - und dem beliebtesten Aussichtspunkt der Stadt - genießen, der mittelalterlichen Festung von Belgrad. Weitere Highlights wie das Open-Air-Militärmuseum, ein Foltermuseum, diverse Hunde- und Liegewiesen sowie ein kleiner Dinosaurierpark machen den Kalemegdan zum beliebten Ziel für Familien, Paare und Freundesgruppen.

Platz 6: Planten un Blomen, Hamburg, Deutschland

Hamburg, meine P-...Parks! Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,8 bei 23.677 Rezensionen sichert sich der Hamburger Park Planten un Blomen den sechsten Platz im Europa-Ranking und ist damit der beliebteste Park Deutschlands. Der Name - plattdeutsch für "Pflanzen und Blumen" - ist Programm: Umgeben von Einkaufsmeilen, Messegelände und St. Pauli erwartet BesucherInnen ein grünes Idyll mitten in der Stadt. Mit liebevoll gestalteten Themengärten wie dem Japanischen Garten, jeder Menge Sitzmöglichkeiten und regelmäßigen Veranstaltungen wie den Wasserlichtkonzerten im Sommer ist der zentral gelegene Park sowohl bei TouristInnen als auch bei Einheimischen beliebt.

Platz 7: Zitadellenpark Posen, Posen, Polen

Ursprünglich als militärische Festungsanlage errichtet, erfuhr das Gelände des heutigen Zitadellenparks Posen in den vergangenen Jahrzehnten ein deutliches Upgrade: Aus kargen Befestigungsanlagen wurden blühende Rosengärten, liebevoll angelegte Blumenbeete und weite Grünflächen. Entlang großzügiger Spazierwege, die auch bei SportlerInnen beliebt sind, können BesucherInnen diverse Skulpturen, Denkmäler sowie ein Amphitheater entdecken. Google-NutzerInnen würdigten dies mit 4,8 Sternen bei 22.081 Bewertungen und verhalfen dem Zitadellenpark Posen auf Platz sieben.

Platz 8: Maksimir-Park, Zagreb, Kroatien

Auf den achten Platz schafft es die mit einer Fläche von 316 Hektar größte und zugleich eine der ältesten Parkanlagen Südeuropas: Der Maksimir-Park kommt mit 20.506 Rezensionen auf 4,8 Sterne. Vor allem bei den Einheimischen genießt die Anlage eine große Beliebtheit, und dennoch finden BesucherInnen hier immer ein ruhiges Plätzchen, um bei Vogelgezwitscher zu entspannen, Yoga zu praktizieren oder sich dem Sport hinzugeben. Zu den Highlights zählen neben mehreren Seen auch historische Bauwerke wie der Echo-Pavillonund der Zagreber Zoo, der mitten im Park gelegen ist.

Platz 9: Philopapposhügel, Athen, Griechenland

Ginge es in diesem Ranking um die Parks mit der besten Aussicht, wäre der Philopapposhügel in Athen sicherlich ganz vorne mit dabei. Nach einem kurzen Aufstieg durch schattige Pinienwälder, vorbei an zahlreichen Überresten antiker Bauten und gemütlichen Rastplätzen, werden BesucherInnen mit einem sagenhaften Blick auf die griechische Hauptstadt, die berühmte Akropolis und bis hin zum Meer belohnt. Besonders beliebt ist der Hügel in den Abendstunden, wenn die untergehende Sonne die historische Skyline Athens in goldenes Licht taucht. Mit einer durchschnittlichen Wertung von 4,8 und 19.664 Rezensionen schafft es der Philopapposhügel auf den neunten Platz.

Platz 10: Bernhardiner-Garten, Vilnius, Litauen

Zwischen dem historischen Gediminas-Berg, dem Fluss Vilnia und dem traditionsreichen Bernhardinerinnenkloster gelegen, ist der Bernhardiner-Garten ein echtes Juwel inmitten der Altstadt von Vilnius. Die gepflegte Parkanlage, die es mit 4,8 Sternen bei 17.642 Rezensionen auf Platz zehn schafft, begeistert BesucherInnen mit romantischen Springbrunnen, einem liebevoll angelegten Kräutergarten und zahlreichen Sitz- und Liegemöglichkeiten direkt am Flussufer. Doch nicht nur Ruhe und Erholung finden sich hier: Regelmäßig verwandelt sich der Park während Veranstaltungen wie dem Folkloretag des litauischen Liederfestes oder Musikfestivals wie dem Kristupo-Festival in einen lebendigen Treffpunkt voller Kultur und Musik.

Die beliebtesten Parks deutschlandweit:

Während der Sieger des europäischen Park-Rankings in der spanischen Hauptstadt Madrid liegt, ergattert Planten un Blomen in Hamburg unter allen Parks aus den verglichenen deutschen Städten den ersten Platz. Der Park kommt auf Google Maps auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 bei rund 24.000 Bewertungen. Den zweiten Platz belegt der Rhododendron-Park in Bremen während der Loki-Schmidt-Garten, ebenfalls in Hamburg, den 3. Platz erreicht. Auf den weiteren Plätzen der deutschen Top Ten folgen der Bürgerpark Bremen, die Hohenheimer Gärten in Stuttgart, der Botanische Garten Frankfurt, der Exotische Garten in Stuttgart, der Rombergpark in Dortmund, der Olympiapark München und der Englische Garten in München.

Methodik

Fit Reisen hat über 7 Millionen Google-Bewertungen von knapp 2.500 Parks aus den über 500.000 Einwohner großen Städten Europas ausgewertet. Städte aus Russland, der Ukraine und Belarus wurden für das Ranking nicht berücksichtigt. Insgesamt sind somit Parks aus rund 70 europäischen Großstädten in das Ranking eingeflossen. In der Auswertung berücksichtigt wurden nur Parks, die innerhalb des Stadtgebietes liegen, öffentlich zugänglich sind und die hauptsächlich der Erholung und dem Spazierengehen dienen. Freizeitparks, Zoos, Wildparks sowie Hundewiesen und Kinderspielplätze wurden in der Regel nicht berücksichtigt. Wenn mehrere Parks dieselbe Durchschnittsbewertung auf Google bekamen, wurde derjenige am höchsten eingestuft, der die meisten Bewertungen bekam. Zudem wurden nur Parks für das Ranking herangezogen, welche über mindestens 100 Bewertungen auf Google verfügten. Parks, die laut Google Maps "vorübergehend geschlossen" oder "dauerhaft geschlossen" sind, wurden nicht in das Ranking aufgenommen. Die Daten entsprechen dem Stand vom 25. April 2025.

