Kühle Orte auf einen Blick: Neue App bündelt die erfrischendsten Plätze in Baden-Württemberg

Mit der neuen App "Kühle Orte in Baden-Württemberg" schafft die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) ein Angebot, das an heißen Sommertagen dabei hilft, die kühlsten Orte in Deutschlands Süden zu finden. Seit dem Start der Sommerferien sind erstmals Locations im ganzen Land abrufbar, die eine Erfrischung versprechen: von Freibädern über Eiscafés bis hin zu Nebelduschen.

Grundlage für die App ist die landesweite Datenbank "mein.toubiz", in die alle touristischen Regionen Baden-Württembergs ihre Daten einpflegen. Neben zahlreichen Orten wie Bademöglichkeiten, Trinkbrunnen oder Höhlen listet die App unter anderem auch Museen oder Kirchen, die eine kühle oder klimatisierte Umgebung bieten. Außerdem sind öffentliche Sonnencremespender ausgewiesen.

"Wer im Urlaub auf der Suche nach Coolcation ist, muss nicht nach Skandinavien reisen, die nächste Abkühlung ist auch bei uns nie weit", sagt TMBW-Geschäftsführerin Christine Schönhuber. "Die neue App haben wir dank unserer dezentral gepflegten Datenbank in kürzester Zeit ins Leben rufen können. Es zeigt sich einmal mehr, wie wertvoll offene und strukturierte Daten für den Tourismus in Baden-Württemberg sind."

Mit dem neuen digitalen Angebot reagiert die TMBW auf das zunehmende Bedürfnis nach Erfrischung, insbesondere an sehr heißen Sommertagen. Im Rahmen von Hitzeaktionsplänen und Schutzmaßnahmen von Städten und Landkreisen existieren bereits Übersichtskarten zu Orten, die Abkühlung oder Schatten spenden. Die App "Kühle Orte in Baden-Württemberg" ist jedoch die erste Anwendung, die Informationen für das ganze Bundesland zentral zur Verfügung stellt.

Die App ist kostenlos in den gängigen App Stores verfügbar und kann neben Deutsch auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch genutzt werden. Außerdem sind die kühlen Orte in Baden-Württemberg zu finden auf visit-bw.com.

Quelle: Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (ots)