Familienzeit in Annaberg-Lungötz - barfuß, kunterbunt, lehrreich

Wer sagt eigentlich, dass Berge nur zum Wandern da sind? Annaberg-Lungötz, mitten im idyllischen Salzburger Lammertal, ist nicht nur von Natur aus schön, sondern auch ziemlich verspielt. Perfekt für Familien, die sich nach frischer Luft, Lachfalten und echtem Naturkontakt sehnen.

Los geht's mit einem Spaziergang der besonderen Art

Am Heufigurenweg begegnet man lebensgroßen Heukunstwerken, die alljährlich für den weltgrößten HeuART-Umzug (heuer am Sonntag, den 07.09.2025) gestaltet werden und hier ihre Bleibe gefunden haben. Kinderaugen werden groß, Handys gezückt und lustige Erinnerungsfotos gemacht. Und das Beste: Ganz ohne Eintritt, aber mit vielen "Ooohs!" und "Aaahs!".

Gleich um die Ecke wartet das nächste Highlight: "Gaudi-Golf"

Das ist keine gewöhnliche Partie Minigolf, sondern eine Mischung aus Geschicklichkeit, Fantasie und Spaß pur. Mit Holzschlägern und Holzbällen werden 18 liebevoll gestaltete Stationen bespielt. Und das in schönster Natur, auf gepflegten Wanderwegen, mit herrlichem Panorama. Etwas schräg, aber genial. Aufgrund von Erneuerungsarbeiten öffnet der Parcour voraussichtlich Ende Juni!

Wem nach einer ruhigeren Zeit ist, der schlendert zum Qigong-Weg

Zwischen Wiesen und Bäumen durchatmen, Arme kreisen lassen und die Energie der Natur spüren. Die Kneippanlage am Höhenweg trägt zum allgemeinen Wohnbefinden bei und ist für Erwachsene eine kleine Oase der Ruhe und für Kids ein Ort zum Chillen.

Der Baumlehrpfad und der Wasser- & Gesundheitslehrpfad

... bringen frischen Wind in jedes Wissenshirn. Spielerisch wird hier gezeigt, wie spannend unsere Umwelt sein kann. Welcher Baum ist das? Warum ist Wasser so gesund? Fast wie Schule, nur viel besser - nämlich ohne Hausaufgaben, aber mit echtem Entdeckergeist und Vogelgezwitscher.

Die besten Abenteuer beginnen mit nackten Füßen

Schuhe aus und los auf den Vierjahreszeiten-Barfußweg! Durch Moos, über Steine, auf weichem Waldboden und vielem mehr - der Weg bietet ein Erlebnis für die Sinne. Barfußgehen ist hier kein Trend, sondern Naturtherapie mit Kitzelgarantie. Wer zuerst lacht, gewinnt!

Und wie sieht es mit Tieren aus?

Was für eine Frage, die gibt es in Annaberg-Lungötz überall. Ob Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen, Hühner oder Katzen, auf den Bauernhöfen ist was los. Habt Ihr schon von der "Katzeninsel" gehört? Dieser kleine Abschnitt direkt an der Lammer ist die Heimat vieler lustiger Katzenwesen. Bunt bemalt und fantasievoll gestaltet, lassen sie sich die Holzkatzen gerne bestaunen und auch verschönern. Ein kreatives Highlight für junge Künstler:innen.

Der Bäuerliche Lehrweg zur Rottenhofhütte

... ist das perfekte Ausflugsziel für alle, die mal wieder Lust auf echtes Leben haben - ganz ohne WLAN, aber mit Weitblick. Statt Bildschirmzeit gibt's Kuh-Zeit, anstelle von Likes sammelt man Eindrücke über Almwirtschaft, Tierhaltung und das bäuerliche Leben. Oben angekommen, lockt die Rottenhofhütte mit regionalen Schmankerln und einem Kaiserschmarrn, von dem noch zu Hause geschwärmt wird.

Und wenn's richtig warm wird, dann rein ins Waldbad Lungötz

Ein idyllischer Naturbadeteich mitten im Grünen, mit Spielplatz, Wasserrutsche, Liegewiese und viel Platz zum Planschen. Perfekt für kleine Wasserratten, um nach einem erlebnisreichen Tag nochmals abzukühlen.

Annaberg-Lungötz ist klein, fein - aber definitiv ein großes Erlebnis

Wer hierher kommt, merkt schnell: Manchmal steckt das Zauberhafte genau dort, wo man es nicht erwartet und voller Geschichten, die barfuß beginnen. www.annaberg-lungoetz.com

Quelle: Tourismusverband Annaberg-Lungötz (ots)