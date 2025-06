Sommer, Sonne, Wellness: "Die Top-Hotels für den perfekten Relax-Urlaub“

In den holistischen Wellnessoasen können Sie Energie tanken, die verspannten Muskeln bei einer Massage lockern und ganz tief durchatmen. Eine Auszeit, die nachhaltig wirkt.

Wir stellen Ihnen heute zwölf Wellnesshotels vor, die ihre Gäste auf Leading Spa-Niveau verwöhnen. Das bedeutet mindestens 4-Sterne-Superior-Niveau und höchste Exklusivität. Die Hotels verstehen Wellness als ganzheitliches Konzept vom Spa über die Treatments, den Service und die Gastfreundschaft bis hin zur Kulinarik. Auf der Leading Spa Resorts-Website finden Sie noch mehr Wellnessparadiese, doch die folgenden zwölf Resorts haben besonders attraktive Sommerpakete für Sie geschnürt.

Sommerwellness in Deutschland

Wenn Sie die Wahl zwischen einerseits der Wellnessoase Ihrer Träume mit frischer Bergluft und unendlichem Weitblick und andererseits einem lauten, überlaufenen Adriastrand haben: Welches der folgenden Wellnessangebote wählen Sie dann?

Im Wellness & Naturresort Reischlhof in Bayern erleben Sie eine Auszeit, die weit über Wellness hinausgeht. Es erwartet Sie ein Erholungskonzept, das zusammen mit dieFITMACHER entstanden ist und die neuesten Erkenntnisse aus der Spitzenmedizin sowie Biohacking-Technologien in die Treatments einfließen lässt. Longevity, Biohacking und Healthspan sind die Bausteine für Ihre Zellgesundheit, mentale Stärke und körperliche Regeneration. Nutzen Sie Ihre Sommerauszeit, um die nachhaltige Erholungswirkung von Longevity zu erleben – zum Beispiel mit der Sonntag-Donnerstag-Pauschale mit vier Übernachtungen ab Ꞓ 911,- pro Person oder mit den Verwöhntagen im Reischlhof mit zwei Übernachtungen ab Ꞓ 550,- pro Person. Jeweils inklusive: Reischlhof-¾-Verwöhnpension, Wellness auf 5.000 m2 sowie ein vielseitiges Entspannungs- und Erlebnisprogramm.

Der Sommer ist in Baden-Württemberg angekommen und taucht das Treschers – Das Hotel am See ins schönste Licht. Mit dem See vor dem Fenster braucht man kein Meer mehr –schon gar nicht, wenn man in der Wellnesslandschaft die Zeit vergisst und sich mit einer Massage etwas Gutes tut. Um Ihnen dieses Erlebnis noch zu versüßen, hat sich das Resort ein Special überlegt: Der “Kurzurlaub” beinhaltet drei Übernachtungen mit 4-Gang-Wahlmenü und erfrischenden Extras wie der KONUS-Gästekarte. Sie können sich in der Wellnesswelt entspannen, in der Natur durchatmen und in der Umgebung auf Erkundungstour gehen – einfach alles, wonach Ihnen im Sommerurlaub der Sinn steht.

Wer glaubt, Wellness findet nur drinnen statt, wird von der Pauseninsel im Pfälzerwald garantiert überrascht: Das Pfalzblick Wald Spa Resort empfängt Sie in einem 61.000 m2 großen Gartenareal mit Naturbadeteich und Outdoor-Saunainsel. Mehr davon? Dann nutzen Sie das Sommerangebot “Kurz mal abtauchen” mit zwei Übernachtungen ab Ꞓ 490,- pro Person. Sie erhalten das volle Wohlfühl-Pausenpaket inklusive Spa-Angebot und einer 25-minütigen Rückenmassage pro Person. Während Sie die Pfalz und das Elsass erkunden, rückt der Alltag in die Ferne und der perfekte Urlaubstag klingt mit einem gehoben-bodenständischen Dinner aus – begleitet von Spitzenweinen und dem guten Gefühl, in der Tiefenentspannung angekommen zu sein.

Im Spa & Genuss Resort Der Birkenhof umhüllt Sie die Erholung mit einem großzügigen Wellness- und Beautybereich, mit der Tiefenentspannung im Betula-Spa und mit dem verlockenden Angebot rund um das Hotel. Als Sommer-Zuckerl gibt es die “Wellness-Tage” mit vier Übernachtungen in Ihrer Wunschzimmerkategorie ab Ꞓ 870,- pro Person, inklusive Ꞓ 100,- Wellnessgutschein pro Person. Der Urlaubstag beginnt mit einem regionalen Frühstücksbuffet mit hausgemachtem Brot und Marmeladen, nachmittags stärken Sie sich mit wechselnden Jausen und Snacks und abends wird der Tag von einem 5- Gang-Genießermenü abgerundet. Ein Urlaub, der keine Wünsche offen lässt.

In Mecklenburg-Vorpommern gehen Wellness und Strand Hand in Hand. Im 5-Sterne-Superior-Hotel Strandhotel Dünenmeer und im 5-Sterne-Hotel Strandhotel Fischland (800 m entfernt) erleben Sie einen Erholungsurlaub ohne Kompromisse. Das vom Meer umgebene Strandhotel Dünenmeer ist das einzige 5-Sterne-Superior-Hotel auf der Halbinsel und ein Paradies für Genießer:innen. Wenn Urlaub für Sie Exklusivität, Wellness und Kulinarik bedeutet, wird dieses Angebot Sie begeistern: Im “Dünen & Meer Spezial” ab Ꞓ 702,- pro Person sind vier Übernachtungen mit Genießerfrühstück, ein Cocktail Ihrer Wahl und ein Ꞓ 50,- Wellnessgutschein pro Person inklusive. Mit dem Meer vor der Türe und inmitten des Wellnessparadieses steht Ihrem ganz persönlichen Urlaubsglück nichts mehr im Weg. Freuen Sie sich auf entspannte Wohlfühlmomente und darauf, jeden Tag das Meer rauschen zu hören.

Im Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain ist das Motto “magisch, mystisch, menschlich” überall spürbar – von der mehrstöckigen Bade- und Saunalandschaft über die einzigartige Wellnesspagode bis ins Restaurant “GaumenZauber”. Und natürlich steckt der Zauber auch im Sommerangebot “Flower Power exklusiv” ab drei Nächten für Ꞓ 467,- pro Person. Dieses Jahr umfasst das Special neben den sommerlichen Wellnessbehandlungen und dem kulinarischen Genuss erstmals und exklusiv 10% Preisnachlass sowie ein Gratisticket für die Landesgartenschau, die nur 15 Kilometer entfernt stattfindet. Je nachdem, wie lange Sie bleiben, wird Ihnen die Auszeit im Spirit & SPA Birkenhof mit zusätzlichen Gutscheinen und Behandlungen versüßt – alle Details finden Sie auf der Website.

Sommerfeeling in Österreich

Wo das Gastgeben Tradition hat, versteht man es, sich vom Standard abzuheben. Das wird Ihnen eine Auszeit in einem der österreichischen Wellnessoasen bestätigen. Schon nach wenigen Stunden fühlt man sich so erholt wie nach zwei Wochen Urlaub.

Das Luxury Nature Spa Resort Lürzerhof in Salzburg interpretiert Wellness erfrischend modern. Es gibt ein 4.000 m2 großes Premium-Spa, einen Infinity-Pool und getrennte Familien- und Erwachsenenbereiche. Und vor allem gibt es ein attraktives Angebot für Ihre Sommerauszeit: Die “Kurz mal weg” Lürzerhof Schnuppertage bieten Ihnen eine Auszeit mit ¾-Gourmetpension, Teilkörpermassage und allen Lürzerhof-Inklusivleistungen. Sie starten mit einem alpin-mediterranen Frühstücksbuffet in den Tag, können sich beim Mittags- oder Afternoonsnack für eine Wanderung in den Berge stärken und sich abends mit einem 6-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Und zwischendurch wartet das pure Natur- und Wellnessparadies auf Sie! Das Angebot gilt für zwei oder drei Nächte ab Ꞓ 497,- pro Person.

Das STOCK resort im Zillertal in Tirol ist der alpine Wellnesstraum, den Ihre Familie vielleicht schon lange sucht. Es gibt eine 5.000 m2 große Wellness- und Beautylandschaft, ein Panorama-Fitnessstudio und einen Aqua-Fun-Park mit 70 Meter langer Reifenrutsche – um nur einige Highlights zu nennen. Das Wellnesshotel ist so vielseitig, dass man es selbst erlebt haben muss. Gut, dass es die Sommerangebote gibt: Die STOCK’s Familien-Hitwochen sind für gemeinsame Bergerlebnisse und Spa-Momente gemacht. Ab vier Übernachtungen urlaubt ein Kind (bis 11 Jahre) kostenlos im Zimmer von zwei Erwachsenen und so kosten die STOCK’s Familien-Hitwochen für vier Nächte inklusive Wellness-Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen der STOCK Feeling Welten nur noch Ꞓ 1.232,- pro Person. Noch mehr Pauschalen und Familienangebote finden Sie auf der Website.

Das Mountain Resort Feuerberg ist ein Wellnessjuwel auf 1.769 Metern auf der Gerlitzen Alpe in Kärnten. Die Bergkulisse – wie im Bilderbuch – stellt den Alltag schnell in den Schatten und gibt Ihnen das Gefühl, in einer ganz anderen Welt zu sein. Die 4.500 m2 große Badewelt mit Almsee, Pools, Saunen und Ruheoasen verführt die Sinne zum Entspannen und wird mit dem Sommerangebot “Traumtage im Chalet” noch verlockender: Sie verbringen Zeit zu zweit im gemütlichen Chalet und werden mit einer Flasche Champagner, hausgemachten Pralinen und einem Obstarrangement begrüßt. Natürlich steht Ihnen auch die Bade- und Wohlfühlwelt offen und Sie können am Aktivprogramm teilnehmen. Das Angebot gilt u.a. von 06.06. bis 11.07. für zwei bis fünf Nächte ab Ꞓ 535,- pro Person.

Im Mühlviertel blühen nicht nur die Wiesen auf, sondern auch die Freundschaften. Im Hotel AVIVA make friends sind Singles, Alleinreisende und Freund:innen eingeladen, den Sommer mit Wellness und neuen Freundschaften zu verschönern. Da kommen die Sommer-Specials genau richtig, denn “Sommerzeit ist AVIVA-Zeit!”. Entdecken Sie auf der Website Angebote für Ihren ganz persönlichen Reise-Gusto. Ob Singlewandertage, AVIVA house music party, YIN YOGA, Salsa oder Sport – das Resort hat für alle ein passendes Paket geschnürt und bieten Bestpreisgarantie für Direktbucher:innen. Entdecken Sie die AVIVA Angebote und freuen Sie sich auf beste Gesellschaft, pure Erholung und neue Bekanntschaften.

Wir bleiben noch einen Moment länger in Oberösterreich, um Ihnen das Adults-Only Boutique Hotel Königswieserhof vorzustellen. Kraftvolle Stille umgibt das außergewöhnliche Haus und schafft Raum, um aufzuleben und durchzuatmen. Das Mühlviertel wird zum “Kraftviertel” und mit diesem Angebot wird Ihr Sommerurlaub zum Höhepunkt des Jahres: “Vier gewinnt im Sommer”. Der Kraftviertler Vierer bedeutet, dass Sie vier Nächte bleiben, nur drei bezahlen und fünf Tage genießen. Das Special ist je nach Verfügbarkeit im Juni, Juli und August um nur Ꞓ 399,- pro Person buchbar, inklusive reichhaltigem Kraft-Vitalfrühstück, süßen Versuchungen aus der Patisserie am Nachmittag und abendlichem 4-Gang-Menü aus der Kraftviertler Genusskuchl. Außerdem bekommen Sie einen Gutschein in Höhe von Ꞓ 40,- für Ihre nächste Buchung geschenkt. Und Sie werden garantiert wiederkommen wollen.

Im Nachbarbundesland Niederösterreich öffnet der Schlosspark Mauerbach seine Türen für erwachsene Erholungssuchende. Das Adults-Only-Wellnesshotel liegt mitten im Wienerwald und ist der ideale Rückzugsort für alle, die etwas Zeit für sich genießen möchten – hier werden Ihnen die Wünsche von den Augen abgelesen. Und das Resort hat ein verführerisches Sommerangebot vorbereitet: Sommerurlaub 5=4 ab Ꞓ 724,- pro Person. Sie verbringen vier Nächte im Deluxe-Zimmer, genießen die Gaumenfreuden des Schlosspark Kulinariums und alle Verwöhnleistungen für Direktbucher:innen. Das Sommer-Special gilt vom 1. Juli bis 31. August und nur nach Verfügbarkeit – schnell sein lohnt sich.

Genießen Sie einen Sommer wie noch nie!

Quelle: Leading Spa Resorts & Hotels (ots)