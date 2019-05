Gottesdienst zur Eröffnung des Hafengeburtstag Hamburg

Morgen geht's los! Mit dem Internationalen Ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis beginnen die Feierlichkeiten zum 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG.

Unter dem Motto "Im Wandel der Zeit" hält Hauptpastor Alexander Röder am Freitag, 10. Mai, um 12:00 Uhr gemeinsam mit dem Schauspieler, Musiker und Comedian Olli Dittrich eine Dialogpredigt. Außerdem nehmen Geistliche aus Dänemark, England, Finnland, Norwegen, Schweden und von den Philippinen teil und die Seemannsmissionen berichten von ihrer Arbeit. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von dem Shanty-Chor "De Tampentrekker". Das größte Hafenfest der Welt findet vom 10. bis 12. Mai vor der einzigartigen Kulisse des Hamburger Hafens statt.



Enge Verbindung zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Olli Dittrich, der diesjährige Dialogpartner von Hauptpastor Alexander Röder, lebt seit seiner frühen Kindheit in Hamburg und ist selbst ein großer Fan des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG: "Wer nur ein einziges Mal dabei war versteht, warum man Hamburg ,Das Tor zur Welt' nennt. Der HAFENGEBURTSTAG ist ein weltweit einzigartiges Volksfest!" schwärmt er. Befragt nach seinen Lieblingsprogrammpunkten sagt er: "Natürlich die große Einlaufparade - die ist wirklich spektakulär, immer wieder. Und die Live-Musik!" Auch in diesem Jahr werden auf zahlreichen Bühnen entlang des Elbufers kostenlose Konzerte gegeben. "In den 1980er Jahren bin ich selbst mit Tina & die Caprifischer oder Susis Schlagersextett häufig im Programm aufgetreten, meist auf der Bühne unten am Alten Elbtunnel. Unvergesslich!" erinnert sich Olli Dittrich. Ebenso unvergesslich ist seinen Fans sicher der Ausspruch "die Erde taumelt, mein Ingo" aus der Kultserie "Dittsche - das wirklich wahre Leben", in der Olli Dittrich im Bademantel bekleidet in der Eppendorfer Grillstation über den HAFENGEBURTSTAG sprach. Denn auch 'Dittsche' liebte das maritime Treiben und die schunkelnden Schlepper auf der Elbe.

Spalier historischer Hamburger Originale und Eröffnung auf der Rickmer Rickmers

Bevor die schwimmenden Gäste die Elbe heraufziehen, werden die Besucher des Gottesdienstes jedoch auf dem Land von Mitgliedern des Hummel-Clubs 1902 am Michel empfangen. Verkleidet als historische Hamburger Figuren wie Hummel, Aalweber und Zitronenjette oder als typische Berufsgruppen wie Hafenarbeiter, Nachtwächter und Feuerwehrmann stehen sie Spalier vor dem Eingang der Hauptkirche St. Michaelis.

Nach dem Gottesdienst begleiten die Darsteller des Hummel-Clubs die Festgemeinde auf ihrem Weg zur Rickmer Rickmers. Auf dem schwimmenden Wahrzeichen der Hansestadt eröffnet Hamburgs Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Michael Westhagemann mit dem so genannten "Glasen" offiziell den 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Er läutet die Schiffsglocke gemeinsam mit Carole Delga, der Präsidentin der Region Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, die als Repräsentantin des diesjährigen Länderpartners Occitanie-Südfrankreich mit an Bord ist. Im Anschluss werden die Schiffe der Einlaufparade mit dem Typhon (Schiffshorn) der Rickmer Rickmers begrüßt, die Branddirektor Westphal als Führungsschiff der Einlaufparade grüßt zurück.

APPsolut informiert

Das Programm zum größten Hafenfest der Welt präsentiert sich so vielfältig wie seine Gäste. Interessierte finden daher alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Aktionen und Rundgängen in der kostenlosen App zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG übersichtlich aufgeführt. Die App ist über iTunes und Google Play verfügbar. Auch ohne Internetverbindung können viele Funktionen der Gratis-App genutzt werden.

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG dankt allen Sponsoren, insbesondere dem langjährigen Hauptsponsor AIDA Cruises. Dank ihrer Unterstützung begeistert das größte Hafenfest der Welt jedes Jahr aufs Neue mehr als eine Million Besucher aus aller Welt.

Quelle: Hamburg Messe und Congress GmbH (ots)