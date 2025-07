NRW Sommerkonzert 2025 – musikalisches Highlight bei freiem Eintritt

Am 12. Juli 2025 gibt es ein besonderes Sommer-Highlight für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber: Das NRW Sommerkonzert 2025 lädt zu einem Open-Air-Erlebnis vor der spektakulären Kulisse des Luftschiffhangars auf dem Flughafengelände Essen/Mülheim ein – bei freiem Eintritt. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, übertragen das WDR Fernsehen und das Kulturradio WDR 3 das Konzert live ab 20:15 Uhr.

Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten des nordrhein-westfälischen Kultursommers und begeistert mit einem abwechslungsreichen Programm aus Filmmusik, Klassik, Musical und Oper. Rund ums Thema „Fliegen“ stehen in diesem Jahr Werke wie der virtuose „Hummelflug“ oder der Jazz-Evergreen „Fly Me to the Moon“ auf dem Programm.

Stars der Klassik- und Musicalwelt

Das Programm wird auch 2025 wieder von hochkarätigen Musikerinnen und Musikern präsentiert. Die international gefeierte Klarinettistin Sharon Kam begeistert über alle Register hinweg: von Kammermusik bis zu Orchesterkonzerten, von Klassik bis Jazz. Violinist Tassilo Probst zählt mit gerade einmal 22 Jahren zu den vielversprechendsten Musikern seiner Generation. Bonita Niessen feiert Erfolge als Musicaldarstellerin und Songwriterin. Sie sang bereits mit Künstlern wie Michael Bublé, Till Brönner oder Kool & the Gang. Und Tenor Jorge Puerta, seit 2022 im Ensemble der Deutschen Oper Berlin, wird das Publikum u.a. mit lateinamerikanischen Melodien verzaubern.

Mit ihnen spielt die Neue Philharmonie Westfalen unter Leitung von Rasmus Baumann.

WDR-Moderatorin Anna Planken führt durch den Abend.

NRW Sommerkonzert 2025

Samstag, 12. Juli 2025, 20:15 Uhr

Luftschiffhangar, Flughafen Essen/Mülheim

Der Eintritt ist wie immer kostenlos – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das weitläufige Gelände bietet ausreichend Platz für zahlreiche Besucherinnen und Besucher. WDR Fernsehen und das Kulturradio WDR 3 übertragen das Konzert live – so können auch Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause das Ereignis miterleben.

