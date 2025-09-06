Weltwunder-Wasserfälle und Samba-Flair

Mit einer neuen 12-tägigen Erlebnisreise nach Argentinien und Brasilien erweitert trendtours sein Portfolio um ein echtes Highlight für Weltenbummler. Das Reisepaket kombiniert kulturelle Schätze, atemberaubende Natur und kulinarische Genussmomente in zwei der faszinierendsten Länder Südamerikas.

Die Route führt von Buenos Aires, der Heimat des Tangos, über die majestätischen Iguazú-Wasserfälle bis nach Rio de Janeiro, der "Cidade Maravilhosa". Auf dem Programm stehen unter anderem eine authentische Gaucho-Show auf einer traditionellen Estancia, Panoramablicke über die Iguazú-Fälle von der argentinischen und brasilianischen Seite sowie eine Seilbahnfahrt auf den legendären Zuckerhut mit Blick auf die Copacabana.

Reisende übernachten in zentral gelegenen 4-Sterne-Hotels in Buenos Aires, Iguazú und Rio de Janeiro. Das inkludierte Erlebnis-Genusspaket reicht vom typisch argentinischen Asado-Barbecue bis zum brasilianischen Abschiedsessen in Rio. Wer noch intensiver und persönlicher unterwegs sein möchte, kann die Reise auch in einer Kleingruppe mit maximal 20 Teilnehmern buchen.

Die 12-tägige Erlebnisreise "Argentinien und Brasilien" wird zwischen März und November 2026 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 3.399 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind Hin- und Rückflug, Inlandsflügen,Transfers, neun Übernachtungen mit Frühstück, ein Asado-Barbecue und ein Abendessen, die im Programm enthaltenen Ausflüge und eine deutschsprachige Reiseleitung. Wer möchte kann eine fünftägige Badeverlängerung auf der Halbinsel von Búzios am Atlantischen Ozean hinzubuchen.

Quelle: trendtours Touristik GmbH (ots)