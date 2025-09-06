Robb Report präsentiert: Die exklusivsten Abenteuer der Welt - Die ultimative Bucket List für Erlebnisjäger

Von Nordpol-Skydive bis Antarktis-Durchquerung - Zehn Erlebnisse, die man nur einmal im Leben macht. Die neue Ausgabe des Robb Report (#3/2025, ab 4. September im Handel) stellt die zehn außergewöhnlichsten Reisen der Welt vor - maßgeschneiderte Abenteuer, die selbst erfahrene Globetrotter herausfordern. Vom Adrenalinrausch bis zum unberührten Naturparadies.

Diese Liste versammelt Erlebnisse, die man nicht vergisst - und die man kaum toppen kann. Das Robb Report Ranking der spektakulärsten Luxusabenteuer: Skydive-Dinner am Nordpol - Fallschirmsprung auf das arktische Packeis mit exklusivem Gourmet-Menü im beheizten Speisezelt. (ab 1 Mio. EUR für vier Personen) Off-Piste-Ski in sieben Ländern in sieben Tagen - Von Alaska bis Japan per Privatjet und Helikopter zu den besten Pulverschneeabfahrten. (298.000 EUR pro Person) Verschollene Ruinen entdecken - Expedition zu bislang unbekannten archäologischen Stätten in Südamerika oder Asien. (85.000 EUR für zwei Personen) Camping in der größten Höhle der Welt - Vier Tage in Vietnams legendärer Son-Doong-Höhle mit Open-Air-Kino. (132.000 EUR für vier Personen) Reise durch das unbekannte Bhutan - Zugang zu sonst gesperrten Nationalpark-Bereichen und Treffen mit der Königsfamilie. (276.000 EUR für bis zu acht Personen) Die Welt der Großkatzen entdecken - 40 Tage auf drei Kontinenten auf der Spur von Tigern, Löwen, Leoparden, Jaguaren, Pumas und Schneeleoparden. (294.000 EUR pro Person) Auf den "Tower Butte" klettern - Erklimmen einer unberührten 1600 Meter hohen Sandsteinformation in Arizona mit Übernachtung auf dem Gipfel. (34.000 EUR pro Person) Im höchsten Baumwipfel-Camp schlafen - Drei Nächte in 30 Metern Höhe mit Blick auf seltene Vögel und Primaten. (221.000 EUR für vier Personen) Quer durch die Antarktis - Winterexpedition im Truck bei -40°C über eine der letzten unbezwungenen Routen. (6 Mio. EUR für sechs Personen) Vier Vulkane in 24 Stunden - Extremtour in Nicaragua mit Helikopter-Shuttles zwischen den Gipfeln. (81.000 EUR pro Person)