Entlang von Burgen, Flüssen und Felsen

Wer unverfälschte Natur und dabei vielfältiges Wandervergnügen sucht, der wird im Landkreis Regensburg fündig. Was den Landkreis so einzigartig macht, ist seine Lage und die sehr abwechslungsreiche Landschaft rund um die UNESCO-Welterbestadt Regensburg. Hier, mitten in Bayern, treffen drei faszinierende Naturräume aufeinander: der Vordere Bayerische Wald zwischen Donau und Regen, die Weite des Gäubodens südlich der Donau und der Bayerische Jura mit seinen schroffen Felsformationen und idyllischen Flusstälern von Schwarzer Laber und Naab. Und wo sich ein Fluss durch die Landschaft schlängelt, da ist ein Wanderweg nicht weit.

Geschichte erleben auf den Burgensteigen Auf Schusters Rappen in die Geschichte des Regensburger Landes eintauchen - das können Wanderer auf den fünf Regensburger Burgensteigen, die auf insgesamt 200 Kilometern Länge 44 einstige Burgen wie die Ruinen Brennberg, Donaustauf, Kallmünz oder die in ihrer gotischen Bausubstanz vollständig erhaltende Burg Wolfsegg miteinander verbinden. Entlang der mit dem einprägsamen Rittersymbol markierten Wege, oftmals entlang von Flusstälern, trifft man auf viele Infotafeln zu den einstigen Burgen. Sie erzählen von Herzögen, Bischöfen und Adeligen, die Wehr- und Wohnburgen, Höhen- und Niederungsburgen oder sogar Höhlenburgen wie die in Bayern fast einzigartige Ruine "Loch" errichtet haben. Noch erlebnisreicher und bunter wandert es sich in Begleitung der Burgenführer, die viele Anekdoten und Fakten rund um das Mittelalter zu erzählen wissen. Jurasteig und Donaupanoramaweg Der 239 km lange Qualitätsweitwanderweg Jurasteig, dessen einzelne Etappen und angegliederte Rundwege sich gut mit den Burgensteigen als Tour kombinieren lassen, verspricht ebenfalls hohen Wandergenuss auf gut markierten Wegen und naturbelassenen Pfaden. Hier geht es über den Alpinen Steig genauso wie zu einer Räuberhöhle, durch geschützte Naturwaldreservate aber auch malerische Märkte wie Kallmünz, wo Wassily Kandinsky sich inspirieren ließ. Unter dem Motto "Stadt-Land-Fluss-Wandern" erleben Wanderfreunde auf dem Donaupanoramaweg packende Kulturgeschichte rund um Regensburg in direkter Verbindung mit einzigartigen Naturschönheiten und Kulturschätzen. König Ludwigs I. Walhalla, das Baierweinmuseum in Bach und einige Weinstuben laden zu einem Abstecher ein. Eine Schifffahrt auf der Donau ist dabei eine willkommene Abwechslung. Kostenlose und detailreiche Wanderbroschüren sind beim Tourismusbüro des Landkreises Regensburg erhältlich. Quelle: Landratsamt Regensburg (ots)