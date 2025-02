Das Four Seasons Hotel Hongkong feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem Jahr voller außergewöhnlicher Erlebnisse

Das Four Seasons Hotel Hong Kong feiert 2025 sein zwanzigjähriges Bestehen mit einer bemerkenswerten Reihe von Erlebnissen, die seinen Ruf für unvergleichliche Exzellenz in einem der aufregendsten Reiseziele Asiens unterstreichen. Das Four Seasons Hotel Hong Kong wird immer wieder als eines der besten Hotels der Welt gefeiert.

Das Jubiläumsjahr des Hotels wird einheimische und internationale Gäste mit einzigartigen Veranstaltungen und Aktivitäten begeistern - von der Spitzengastronomie über erstklassige Wellnessangebote und Barprogramme bis hin zu einem glanzvollen Hochzeitsspektakel.

Unvergessliche ARGO-Nächte

ARGO ist eine ausgesprochen kreative und zeitgenössische Cocktailbar, die für ihr hervorragendes Getränkeprogramm und ihren bahnbrechenden Ansatz in Sachen feines Trinken immer wieder gelobt wird. Die "Friends of ARGO"-Pop-up-Reihe hat sich in Hongkong zu einem Pflichttermin für Liebhaber innovativer Mixologie entwickelt, aber drei Veranstaltungen im Februar, Mai und Oktober werden für noch mehr Aufregung sorgen.

ARGO MegaFriends erweitert nun das Pop-up zu einer Zusammenarbeit mit nicht weniger als drei Gastbars auf einmal. Im Februar bedeutet das, dass Zest aus Seoul (Platz 2 der 50 besten Bars Asiens), Vesper aus Bangkok (Platz 13) und Penrose aus Kuala Lumpur (Platz 8) zusammen mit ARGOs Beverage Manager Federico Balzarini und seinem Team eine Nacht mit innovativen Cocktails und bester Gastfreundschaft verbringen werden.

Starbesetzte Nächte im Lung King Heen und Caprice

Am 23. und 24. Mai wird sich der legendäre chinesische Chefkoch Chan Yan Tak von Lung King Heen, dem weltbekannten kantonesischen Juwel, mit dem Küchenchef Charles Zhang von Jin Jing Ge im Four Seasons Hotel Suzhou zusammentun. Die vierhändige Veranstaltung in Suzhou verspricht ein exquisites Zusammenspiel der kantonesischen und der Jiangnan-Küche, das die Essenz beider kulinarischer Traditionen zelebriert.

Im weiteren Verlauf des Jahres, vom 18. bis 20. September, wird Caprice Gastgeber einer Veranstaltung sein, bei der eine Reihe hochkarätiger Gastköche aus einem renommierten internationalen Restaurantportfolio auftreten werden. Jeden Abend werden sie gemeinsam mit dem Chefkoch des Caprice Guillaume Galliot ein einzigartiges Degustationsmenü zubereiten. Die Gäste sind eingeladen, eine exquisite Mischung verschiedener kulinarischer Traditionen und Geschmacksrichtungen zu erleben, wie es sie noch nie gegeben hat.

Das Paket 'Ultimative Tische'

Gäste, die das Four Seasons Hongkong besuchen oder wieder besuchen möchten, haben dank Ultimate Tables die perfekte Gelegenheit dazu. Das neue Paket kombiniert die besten Restaurants der Stadt mit kulturellen Erlebnissen und der berühmten Unterkunft des Hotels.

Bei einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten umfasst das Paket Begrüßungsgetränke und Snacks in der mehrfach preisgekrönten Bar ARGO, ein Abendessen im Caprice und ein Dim Sum-Mittagessen im Lung King Heen, zwei Restaurants, die zusammen fünf Michelin-Sterne haben.

Eine weitere Besonderheit ist der Zugang zum Executive Club im 45. Stock des Hotels , der einen spektakulären Blick auf den Victoria Harbour und den ganzen Tag über kostenlose Leckereien bietet. Zu den Unterkunftsoptionen für das Paket gehören ein Executive Harbour View Room mit Preisen ab *HKD 19.000++ oder eine Superior Harbour View Suite mit Preisen ab *HKD 25.500++.

Erhabene Wellness

Das Four Seasons Hotel Hongkong ist auch für sein Wellness-Angebot bekannt. Zum 20-jährigen Jubiläum werden die Gäste in Ruhe schweben können, z. B. in den Full Moon Floating Sound Baths, und im Laufe des Jahres kommen neue Einrichtungen hinzu, darunter Infrarotbetten zur Ausleitung von Giftstoffen und ein Cold Plunge Pool zur Wiederherstellung des Gleichgewichts des Nervensystems und zur Verbesserung der kognitiven Funktionen. Diese Sinnesreise soll die Achtsamkeit vertiefen und die Gelassenheit fördern.

Das Jahr 2025 ist auch ein wichtiges Jahr für Heiratswillige, und das Wedding Showcase des Hotels ermöglicht im Februar die beste Planung für den schönsten Tag des Lebens. Das Schaufenster ermöglicht Besichtigungen des Großen Ballsaals und Treffen mit bis zu 30 angesehenen Anbietern der Stadt.

Regional Vice President und General Manager des Four Seasons Hotel Hongkong, Christian Poda , gab seine Gedanken zum Jubiläum des Hotels weiter:

"Wir sind begeistert, dass wir 20 Jahre Four Seasons Hotel Hongkong feiern können, aber es ist immer noch ein junges Hotel! Seit dem Tag unserer Eröffnung sind wir bahnbrechend und kühn, und wir werden auch weiterhin jeden Tag innovativ sein und in unserem Bestreben, Luxusgastronomie neu zu definieren, niemals ruhen. Für uns alle bedeutet das, ein echtes Zugehörigkeitsgefühl zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich jeder einzelne Gast durch aufmerksamen, menschenzentrierten Service wertgeschätzt und besonders fühlt."

*Der Preis versteht sich zuzüglich 10% Servicegebühr und 3% Hotelsteuer.

Quelle: Four Seasons Hotel Hong Kong (ots)