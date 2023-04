idealo Analyse: Flugpreise zu beliebten Reisezeiten 2023 stark gestiegen

In der aktuellen Zeit scheint alles teurer geworden zu sein und die Touristikbranche bildet dabei keine Ausnahme. Der idealo Flugpreisvergleich hat untersucht, inwiefern das Reisen in den beliebten Ferienzeiten Ostern, Pfingsten und Sommer teurer geworden ist. Die Analyse offenbart, dass Urlauber:innen in diesem Jahr im Schnitt mehr Budget für Flüge einplanen müssen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Flugpreise zu beliebten Zielen am Mittelmeer* im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 32 Prozent gestiegen sind - und dies unabhängig von der Reisezeit. Speziell zu Pfingsten steigen die Preise Besonders zu Pfingsten sind die Preiserhöhungen deutlich sichtbar: Hier kann idealo für Flüge in den Süden einen durchschnittlichen Anstieg der Preise um 58 Prozent ausmachen. Im Vergleich dazu sind die Preise für Flüge im April nur um 22 Prozent gestiegen. Somit liegen die Flugpreise nach Mallorca zu Ostern und zu Pfingsten nicht mehr so weit auseinander wie bisher. Traditionell war das Reisen über Ostern stets teurer als an Pfingsten. Teuer geht es in die Sommerferien Auch für die Sommerferien kann idealo Preissteigerungen von über 20 Prozent für Flüge ans Mittelmeer feststellen, wobei Flüge in die Türkei mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von fast 30 Prozent ganz vorne liegen. Die Preissteigerungen für Flüge nach Spanien oder Griechenland sind etwas geringer. Flüge nach Spanien sind im Durchschnitt für rund 250 Euro zu haben. Für einen Hin- und Rückflug auf die griechischen Inseln sollten Reisende aktuell etwa 300 Euro einplanen. Sparpotenziale bei Städtereisen Günstiger sind, laut Analyse des Flugpreisvergleichs, Städtereisen: Verbraucher:innen, die europäischen Hauptstädte wie London oder Paris anfliegen, zahlen im Schnitt nur etwa 187 Euro für Hin- Und Rückflug. Auch Flüge in die USA sind im Sommer mit durchschnittlich nur 2 Prozent Preisanstieg eine Alternative. * Verglichen wurden Flugpreise für Hin und Rückflüge nach Ägypten, in die Türkei, nach Spanien, nach Griechenland, nach Italien, nach Kroatien und nach Portugal. Grundlage dieser Erhebung sind 627. 000 Leadouts. Zeiträume der Flüge: April: 05.4-11.04.2023, Pfingsten: 03.06.-07.6.2023, Sommerferien: 1.6.2023-31.08.2023. Aufenthaltsdauer 3-7 Tage, Abflug ab Deutschland, nur Hin- und Rückflüge. Quelle: Idealo Internet GmbH (ots)