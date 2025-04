Von A wie Anastacia bis Z wie ZAZ: 34 Konzerte und unvergessliche Erlebnisse beim Autostadt Sommerfestival

Bühne frei für den Sommer: Vom 4. Juli bis 17. August 2025 verwandelt sich die Autostadt in Wolfsburg in eine der aufregendsten Festival-Locations Deutschlands. Unter dem Motto "Nippen. Wippen. Ausflippen." erwartet Besucherinnen und Besucher beim Sommerfestival 2025 ein hochkarätiges Line-up mit 34 deutschen und internationalen Top-Acts sowie ein facettenreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie - von actiongeladenen Aktivitäten bis hin zu kulinarischen Genüssen.

Neu in diesem Jahr: Erstmals präsentiert die Autostadt Kinderkonzerte, die auch den jüngsten Gästen unvergessliche musikalische Erlebnisse bieten. Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am 28. April um 10 Uhr online über www.autostadt.de/sommer.

Auf der Lagunenbühne und der Bühne am Porsche Pavillon spielen Stars aus Hip-Hop, RnB, Pop, Jazz und Rock. Mit dabei sind unter anderem Will Smith, Roland Kaiser, Katie Melua, Tom Jones, Accept oder Mando Diao. Bei den Kinderkonzerten drehen die Dino-Heavy-Metal-Band Heavysaurus oder Bürger Lars Dietrich auf.

Marco Schubert, Geschäftsführer der Autostadt: "Das Sommerfestival ist jedes Jahr ein Highlight, das Musikfans, Familien und Kulturinteressierte aus ganz Deutschland gleichermaßen begeistert. Wir freuen uns, 2025 ein besonders abwechslungsreiches und internationales Programm zu präsentieren, das unvergessliche Sommermomente in einzigartiger Atmosphäre verspricht."

Roland Kalweit, Entertainment Manager der Autostadt: "Mit unserer spektakulären Konzertreihe haben wir uns fest in der europäischen Festivallandschaft etabliert und heben einmal mehr unsere Position als kultureller Hotspot in der Region hervor. Die Autostadt zeigt, dass sie nicht nur ein Publikumsmagnet für Konzertgäste aus Deutschland und ganz Europa ist, sondern auch ein Ort, der Musik, Erlebnis und Entspannung auf besondere Weise miteinander verbindet."

Olaf Katzer, Leiter Bereich Bildung der Autostadt: "Unser Sommerfestival ist die perfekte Gelegenheit, Musik und Bildung zu kombinieren. Unsere beliebten Workshops in den Bereichen Kreativität, Design, Technik, Natur und Handwerk bieten Besucherinnen und Besuchern jeden Alters die Möglichkeit, aktiv mitzumachen und Neues auszuprobieren. Dabei möchten wir zeigen, dass Lernen Spaß macht."

Jan-Malte Kistler, Leiter Parkbetrieb: "Auch zu unserem diesjährigen Sommerfestival erwarten wir wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region und darüber hinaus. Damit sich jede und jeder, auch mehrfach, einen Konzertbesuch leisten kann, ist es uns besonders wichtig, die Konzerte zu familienfreundlichen Preisen anzubieten. Zudem behalten wir das bewährte Einlasskonzept des letzten Jahres bei, um allen Gästen ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis zu bieten, während sie die vielfältigen Angebote des Sommerfestivals genießen."

Zwei Bühnen, 34 Konzerthighlights

34 hochkarätige nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler stehen während des Festivals auf den beiden Bühnen. Die Lagunenbühne und die Porsche-Bühne mit Blick auf die ikonischen Autotürme werden wieder Schauplatz unvergesslicher Auftritte sein. Die Konzerte auf der Lagunenbühne beginnen um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr), auf der Porsche-Bühne um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr).

Folgende Top Acts sind vom 4. Juli bis zum 17. August 2025 in der Autostadt zu erleben:

Freitag, 4. Juli, 20 Uhr: Rea Garvey (Lagunenbühne)

Samstag, 5. Juli, 18 Uhr: Nik West (Porsche-Bühne)

Sonntag, 6. Juli, 20 Uhr: Roland Kaiser (Lagunenbühne)

Dienstag, 8. Juli, 20 Uhr: Anastacia (Lagunenbühne)

Donnerstag, 10. Juli, 18 Uhr: Moss Kena (Porsche-Bühne)

Samstag, 12. Juli, 20 Uhr: Will Smith (Lagunenbühne)

Sonntag, 13. Juli, 20 Uhr: Katie Melua (Lagunenbühne)

Dienstag, 15. Juli, 20 Uhr: Tom Jones (Lagunenbühne)

Mittwoch, 16. Juli, 18 Uhr: Picture This (Porsche-Bühne)

Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr: Max Herre & Joy Denalane (Lagunenbühne)

Freitag, 18. Juli, 18 Uhr: Stefanie Heinzmann (Porsche-Bühne)

Samstag, 19. Juli, 20 Uhr: Accept (Lagunenbühne)

Sonntag, 20. Juli, 18 Uhr: Heavysaurus (Kinderkonzert, Lagunenbühne)

Mittwoch, 23. Juli, 18 Uhr: Jeff Cascaro (Porsche-Bühne)

Donnerstag, 24. Juli, 18 Uhr: Sophia (Porsche-Bühne)

Freitag, 25. Juli, 20 Uhr: Culcha Candela (Lagunenbühne)

Samstag, 26. Juli, 18 Uhr: Madeline Juno (Porsche-Bühne)

Sonntag, 27. Juli, 20 Uhr: James Bay (Lagunenbühne)

Mittwoch, 30. Juli, 18 Uhr: Bill Haley's Comets (Porsche-Bühne)

Donnerstag, 31. Juli, 18 Uhr: Robert Finley (Porsche-Bühne)

Samstag, 2. August, 20 Uhr: The Dead South (Lagunenbühne)

Sonntag, 3. August, 14 Uhr: De Breaks (Kinderkonzert, Porsche-Bühne)

Sonntag, 3. August, 20 Uhr: ZAZ (Lagunenbühne)

Donnerstag, 7. August, 18 Uhr: Jeremy Loops (Porsche-Bühne)

Freitag, 8. August, 20 Uhr: Ray Dalton (Lagunenbühne)

Samstag, 9. August, 20 Uhr: Mando Diao (Lagunenbühne), Support: TRIBE FRIDAY

Sonntag, 10. August, 14 Uhr: Kid Clio (Kinderkonzert, Porsche-Bühne)

Dienstag, 12. August, 18 Uhr: Mighty Oaks (Porsche-Bühne)

Mittwoch, 13. August, 18 Uhr: Hollow Coves (Porsche-Bühne)

Donnerstag, 14. August, 20 Uhr: Ronan Keating (Lagunenbühne)

Freitag, 15. August, 18 Uhr: Anna Grey (Porsche-Bühne)

Samstag, 16. August, 18 Uhr: Latvian Blues Band (Porsche-Bühne)

Sonntag, 17. August, 14 Uhr: Bürger Lars Dietrich (Kinderkonzert, Porsche-Bühne)

Sonntag, 17. August, 20 Uhr: Samu Haber (Lagunenbühne)

Das komplette Festivalprogramm steht ab sofort unter www.autostadt.de/sommer zur Verfügung.

Workshops, Sportangebote, Kletterbereich und vieles mehr

Neben dem musikalischen Programm bietet das Sommerfestival ein Rahmenprogramm, das sich an alle Altersgruppen richtet. Zur Auswahl stehen dabei insgesamt 27 Bildungsworkshops für Kinder, Jugendliche und Eltern-Kind-Tandems. Das Angebot reicht von der Gestaltung kleiner Elektromobile über das Arbeiten mit einem 3D-Drucker bis hin zum gemeinsamen Bau eines Outdoor-Spieles aus Holz. Ergänzend dazu finden an den Werkstationen im "Mobiversum" wechselnde Mitmachaktionen statt. Alle Informationen zu den buchbaren Workshops und den kostenfreien Angeboten an den Werkstationen sind ab Ende Mai unter www.autostadt.de/bildung erhältlich.

Jede Menge Spaß und Platz zum Toben haben Kinder auf der Spielwiese im neu gestalteten Familienbereich vor dem Volkswagen Pavillon. Zusätzlich gibt es einen großen Inflatable-Spielplatz vor dem Kundencenter. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können ihre Fähigkeiten beim Klettern an Kletterwänden unter Beweis stellen - in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Neu in diesem Jahr ist ein Kletterturm aus aufgetürmten, riesigen Kieselsteinen, der für zusätzliche Herausforderungen sorgt. Ganz besonders mutige Kletterinnen und Kletterer können beim "Jump in the air" den Sprung in die Tiefe wagen. Ergänzend dazu wird es zahlreiche Mitmachangebote wie zum Beispiel Stand-up-Paddle-Yoga, einen BMX-Rad-Workshop oder Wikingerschach geben.

Auch in diesem Jahr lädt die beliebte "Cool Summer Island" wieder zum Verweilen ein - mit Cocktailbar, feinem Sandstrand, zahlreichen Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie einer großen Auswahl an Elektro- und Tretbooten. Kurz: Der perfekte Ort für kurze Auszeiten. Wer hingegen eine längere Auszeit genießen möchte, findet im angrenzenden Fünf-Sterne-Superior-Hotel The Ritz-Carlton, Wolfsburg, den idealen Rückzugsort.

Öffnungszeiten und Eintrittskarten im Zeitraum vom 4. Juli bis 17. August

Der Park (Konzernforum, Pavillons, Automobilmuseum Zeithaus, Kundencenter) ist während des Festivalzeitraums von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Spielattraktionen, Gastronomiebuden und die Rutsche öffnen - abhängig vom Wetter - täglich von 12 bis 20 Uhr, "Cool Summer Island" bis 22 Uhr. Das reguläre Tagesticket während des Sommers kostet 23 Euro, das ermäßigte Ticket 19 Euro. An Tagen, an denen ein Konzert auf der Lagunenbühne stattfindet, schließt der gesamte Park inklusive Sommerattraktionen um 17 Uhr und alle Besucherinnen und Besucher werden hinausbegleitet. Der Park öffnet um 18 Uhr wieder für Konzertgäste. Eine Ausnahme bildet das Kinderkonzert der Band Heavysaurus: Da das Konzert um 18 Uhr beginnt, schließt der Park bereits um 17 Uhr.

Konzerte an der Lagunenbühne kosten regulär für Erwachsene 37,70 Euro und für Kinder von 6 bis 17 Jahre 20,10 Euro. Für die Konzerte auf der Bühne am Porsche Pavillon gilt ein einheitlicher Preis von 21,20 Euro. Die Eintrittskarten für die Porsche-Bühne ermöglichen den Eintritt in die Autostadt 90 Minuten vor Konzertbeginn. Die Konzerttickets - ob für die Live-Auftritte auf der Lagunenbühne oder Porsche-Bühne - sind ab dem 28. April regulär online buchbar. Die Anzahl der Konzerttickets ist limitiert und die Veranstaltungen sind gegebenenfalls schnell ausverkauft.

Quelle: Autostadt GmbH (ots)