Maker Faire Hannover: Umgebauter Elektro-Golf 2, 3D-Schoko-Printer und eine Musikbox zum Selberbauen

Über 1.000 Maker verwandeln das Hannover Congress Centrum am 23. und 24. August 2025 in ein faszinierendes Ideenlabor. An mehr als 230 Ständen präsentieren Maker, Erfinder und Kreative ihre selbstgebauten Projekte - von Elektro-Autos bis zu KI-gesteuerten Vogelhäusern. 30 Prozent der Aussteller sind neu dabei und sorgen für frische Impulse.

Die Maker Faire Hannover zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig moderne DIY-Kultur geworden ist. Themenschwerpunkte sind 3D-Druck, Robotik, Lasercutting, Mikrocontroller, Coding, künstliche Intelligenz und nachhaltige Technologien. "Maker stellen ihre Projekte oft aus Leidenschaft oder als Sprungbrett zu Startups vor - Open Source und gemeinsames Lernen stehen im Vordergrund", erklärt Daniel Rohlfing, Leiter Events & Sales Maker Faire Deutschland.

Spektakuläre Einzelprojekte versprechen Staunen: Ein Elektro-Golf 2 demonstriert nachhaltige Mobilität, der "Amalettomat" produziert vollautomatisch Crêpes, und mit HoloDeck kann man in eine faszinierende Augmented-Reality-Welt eintauchen, in der Moleküle dreidimensional zum Leben erwachen. Wer Kinder spielerisch ans Programmieren heranführen möchte, wird bei der Aflowerbox fündig - einer 3D-gedruckten Musikbox zum Selberbauen, mit der sich nicht nur eigene Musik abspielen, sondern auch individuelle Musikfiguren gestalten und programmieren lassen.

Das BirdNET Pi-Projekt kombiniert KI mit Umweltschutz in einem smarten Vogelhaus. Ein 3D-Schokoprinter druckt süße Leckereien, während Bodendrifter marine Sedimente erforschen. Das AniMate-System bringt Stop-Motion-Filmsets mit programmierbaren Lichteffekten zum Leben.

Auch hannoversche Maker-Gruppen bereichern das Event: Die Hochschule Hannover stellt diverse Forschungsprojekte vor, das Makerlab Hannover der Leibniz Universität präsentiert studentische Innovationen, während das LeineLab elektronische Bastelprojekte zeigt. Die Star Wars Fans Hannover bringen Cosplayer mit und R2D2-Roboter kommen vom R2-Builders Club aus Dortmund.

Show-Highlight ist "La Danseuse" - eine sechs Meter hohe, bewegliche Maschinen-Ballerina aus Spanien, die Technik und Kunst spektakulär verbindet. Beim HEBOCON treten selbstgebaute Mini-Roboter in unkonventionellen Wettkämpfen gegeneinander an, die der Besucher vorher ohne Vorerfahrung bauen darf.

Im Rahmen des Wissenshubs erwartet die Besucher ein vielseitiges Vortragsprogramm zu Themen wie Technik, Prototyping und künstlicher Intelligenz. Ein besonderes Highlight: Eben Upton, CEO der Raspberry Pi Foundation.

Bildungseinrichtungen nutzen die Plattform intensiv: Die IGS Stöcken zeigt ihre Schulgießerei "GET-IN-FORM", die IGS Büssingweg präsentiert Wasserraketen, und der Makerspace der KGS Pattensen demonstriert schulische Innovationslabore.

Ausprobieren wird auch dieses Jahr auf der Maker Faire groß geschrieben. An nahezu allen Ständen gibt es Mitmachaktionen, Kinder können an einer Entdeckertour teilnehmen.

Tickets für die Maker Faire Hannover sind im Onlineshop oder an der Tageskasse - ausschließlich bargeldlos - erhältlich. Der Eintritt für Erwachsene kostet 24 Euro, ermäßigt 19 Euro. Kinder unter 10 Jahren können kostenlos dabei sein. Die Veranstaltung öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.maker-faire.de.

Quelle: Make (ots)