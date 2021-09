22. Triennale Grenchen «Peripherie der Überlauf»

Grenchen ist seit 1958 bekannt für die Internationale Triennale für Druckgrafik, die weltweit älteste Grafik-Triennale findet am Marktplatz Grenchen vom 10.-26.09.2021 statt. Der Eintritt ist gratis.

Mit dem weltweit ausgeschrieben Wettbewerb Miniprint 2021 beteiligen sich Kunstschafende aus mehr als 50 Länder an der Ausstellung. Der Kurator Kardo Kosta (Evilard, Schweiz) zeigt die neusten Xylographischen Arbeiten von 723 Künstler und Künstlerinnen in einer ehemaligen Bank mit Tresor, Mode Boutique und Café in einem leerstehenden Geschäftshaus am Marktplatz Grenchen. Keine andere Ausstellung der Welt zeigte je eine so grosse Vielfalt an aktuelle Arbeiten, ein Mekka um neue Tendenzen, Namen und Arbeiten zu entdecken. Die ganze Welt an einem Ort vom 10.-26.10.2021 in Grenchen/Schweiz www.triennale.ch

Die Kunstgesellschaft Grenchen organisiert seit 1958 alle drei Jahre die Triennale Grenchen, die Ausstellung über international Originaldruckgrafik und spürte immer wieder neue Trends und Arbeiten auf, die später weltweit in Museen und Sammlungen ausgestellt wurden. Künstler wie A.R.Penk, Sugai Kumi, Toni Tapies, Georg Baslitz, Leiko Ikemura oder Lill Tschudi wurden bereits in Grenchen gezeigt, als diese Namen noch kaum bekannt waren! Mit der 22. Triennale Grenchen und mit über 1.5 Million Besucher, die die Wettbewerbsausschreibung auf dem Internet studierten, garantiert die Ausstellung Neuentdeckungen in der Originaldruckgrafik!

Die Stadt Grenchen im Schweizer Mittelland pflegt seit den Fünfzigerjahren eine aktive Förderung der Originaldruckgrafik. Am Anfang waren es die Galerien Toni Brechbühl, Galerie Bernhard mit Hans Liechti, später der Kunstverein und die Gesellschaft für ein Kunstmuseum und heute das Kunsthaus Grenchen mit der Grafiksammlung sowie die Kunstgesellschaft Grenchen mit Ihren Mitgliedern und den freiwilligen Helfer, die der Originaldruckgrafik zu einem Podium verhelfen.

Ausstellungsdauer: 10.-26.09.2021

Öffnungszeiten: Fr/Sa 13-20Uhr, So 11-17Uhr, Mo-Do geschlossen

Katalog: CHF 25.-

Eintritt:gratis

Quelle: Kunstgesellschaft Grenchen - Triennale Grenchen (ots)