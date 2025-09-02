ADAC Stauprognose für das erste September-Wochenende: Rückreiseverkehr sorgt für volle Autobahnen

Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.

Die größte Staugefahr droht Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen kann sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Lkw-Fahrverbot an Samstagen beendet ist und damit auch wieder mehr Schwerverkehr unterwegs sein wird, der für zusätzliche Staubelastung sorgt.

Stauautobahnen in Deutschland (beide Richtungen):

Fernstraßen zu Nord- und Ostsee

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund

A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg - Frankfurt

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig - Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Dreieck Uckermark - Berlin

A19 Rostock - Dreieck Wittstock

A24 Pritzwalk - Berlin

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

Um Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A8 München - Salzburg und der A93 Rosenheim - Kufstein.

Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr komplett (1.September bis Mitte Dezember).

Quelle: ADAC (ots)