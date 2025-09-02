ADAC Stauprognose für das erste September-Wochenende: Rückreiseverkehr sorgt für volle Autobahnen
Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.
Die größte Staugefahr droht Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen kann sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Lkw-Fahrverbot an Samstagen beendet ist und damit auch wieder mehr Schwerverkehr unterwegs sein wird, der für zusätzliche Staubelastung sorgt.
Stauautobahnen in Deutschland (beide Richtungen):
- Fernstraßen zu Nord- und Ostsee
- A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund
- A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln
- A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg - Frankfurt
- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
- A7 Flensburg - Hamburg
- A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg
- A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe
- A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig - Berlin
- A10 Berliner Ring
- A11 Dreieck Uckermark - Berlin
- A19 Rostock - Dreieck Wittstock
- A24 Pritzwalk - Berlin
- A93 Kufstein - Inntaldreieck
- A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen
- A96 München - Lindau
- A99 Umfahrung München
Um Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A8 München - Salzburg und der A93 Rosenheim - Kufstein.
Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr komplett (1.September bis Mitte Dezember).
