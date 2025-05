Der Countdown läuft: Last-Minute-Saison startet vor bundesweitem Ferienbeginn

Die Sommerferien rücken näher und TUI startet jetzt die heiße Phase für Kurzentschlossene. "Das Gros unserer Gäste bucht mehr als 100 Tage im Voraus und nutzt die günstigen Frühbucherangebote. Rund jeder 6. entscheidet sich jedoch kurzfristig für eine Reisebuchung, etwa aus beruflichen Gründen", sagte TUI Deutschland-Chef Benjamin Jacobi.

"Wir haben ein sehr starkes Frühbuchergeschäft verzeichnet, das sogar das gute Vorjahr noch einmal getoppt hat. Viele haben sich ihren Sommerurlaub bereits gesichert und einige Hotels sind schon ausgebucht. Wir sehen aber auch, dass ein Teil der Reisewilligen in dieser Saison länger mit ihrer Reisebuchung für den Sommer wartet als im vergangenen Jahr.

Viele hoffen auf attraktive Rabatte. Aktuell gibt es günstige Angebote, weil freie Betten und Flüge auf den Markt kommen, aus denen wir Angebote für Spontanurlauber kombinieren. Wir geben die Rabatte der Hotels und Fluggesellschaften direkt an die Gäste weiter. Die Preise sind jetzt in dem ein oder anderen Urlaubsort noch einmal so attraktiv geworden wie im Frühbucherzeitraum, aber natürlich mit begrenzter Auswahl. Es kann durchaus um die 30 Prozent gespart werden, in der Spitze sogar bis zu 50 Prozent. Jetzt heißt es schnell sein, um sich diese Angebote zu sichern", so Jacobi.

Die gefragtesten Last-Minute-Ziele sind die so genannten Volumenziele, in denen es hohe Flugfrequenzen und ausreichend Bettenkapazität gibt, wie zum Beispiel in Spanien mit dem größten Einzelreiseziel Mallorca, in der Türkei mit Antalya und in Griechenland mit dem Top-Ziel Kreta. Kurzentschlossene, die noch vor den Ferien weg möchten, werden auch auf Korfu, Rhodos, Teneriffa, Lanzarote und Fuerteventura fündig. Top Preise bei hochwertigen Unterkünften gibt es für Last-Minute-Bucher aktuell für Dalaman. In der Ferne lohnt es sich zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach interessante Angebote Ausschau zu halten.

"Insbesondere den Sommerferien heißt es dann flexibel sein. Es gibt zwar noch preislich attraktive Angebote, wir sehen allerdings erste Verfügbarkeitsengpässe was beliebte Hotels und Familienzimmer angeht. Die Top Frühbucherhotels sind nicht selten bereits komplett ausgebucht. Daher macht es Sinn, sich spätestens jetzt mit dem Sommerurlaub im Juli und August zu beschäftigen", weiß Jacobi.

Tipp: Zeitlich und örtlich flexibel sein

Ihre Chancen auf ihr Wunschziel können Urlauber auch erhöhen, wenn sie bei der Wahl ihres Abflughafens und der Abflugzeiten flexibel sind oder Zwischenstopps in Kauf nehmen. Manchmal lohnt es sich, auch mal bei kleineren Flughäfen wie beispielsweise Paderborn, Saarbrücken oder Basel zu schauen. Auch eine Reisedauer, die von der Norm abweicht, beispielsweise 9, 11 oder 15 Tage, erweitert das Angebot an noch buchbaren Zielen. TUI macht Urlauber zusätzlich flexibel: Mit dem Zug-zum-Flug-Angebot ist die kostenlose Anreise per Bahn zum Abflughafen im Reisepreis enthalten.

Last-Minute-Angebote in den Sommerferien:

Kreta

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Chrissi Amoudia kostet ab 887 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug ab/bis Deutschland, Transfer und All Inclusive.

Mallorca

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Blue Rocador kostet ab 856 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug ab/bis Deutschland, Transfer und Frühstück.

Fuerteventura

Eine Woche im Vier-Sterne-Club TUI Magic Life Fuerteventura kostet ab 967 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug ab/bis Deutschland, Transfer und All Inclusive.

Ägypten

Eine Woche im Fünf-Sterne-TUI Kids Club Jaz Blue Marine kostet ab 866 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug ab/bis Deutschland, Transfer und All Inclusive.

Türkei

Eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel TUI Blue Xanthe kostet ab 988 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug ab/bis Deutschland, Transfer und All Inclusive.

Deutschland

Eine Woche im Vier-Sterne-TUI Kids Club Hotel & Bauernhof Schwanen kostet ab 550 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück.

Quelle: TUI Deutschland GmbH (ots)