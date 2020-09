Mit dem Urlaubs-Express Nachtzug in die schönsten Skigebiete Bayerns und Österreichs

Der Kölner Anbieter Train4you baut im Winter 2020/21 das Strecken-Angebot seiner Urlaubs-Express Winterzüge aus und bindet deutschlandweit viele Orte neu an. Vom 25.12.2020 bis zum 04. April 2021 sind die Urlaubs-Express-Züge jeweils freitags in die Skigebiete unterwegs und fahren samstags zurück.

Der UEX bietet Direktverbindungen über Nacht zum Beispiel nach Garmisch-Partenkirchen, ins Zillertal, nach Seefeld in Tirol, Innsbruck oder St. Anton an. Mit einer neuen Linie über Wörgl ins Salzburger Land werden hochrangige Ziele wie Kitzbühel, Zell am See und Bischofshofen bedient. "Kein anderer Anbieter bietet eine solche Vielfalt. Daher freuen wir uns auf eine spannende Wintersaison mit vielen tollen Gästen. Wir begrüßen die Ankündigung von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Skigebiete im nächsten Winter für Urlauber zu öffnen. Rechtzeitige und verlässliche Ansagen der Politik sind in der aktuellen Situation die Grundlage für effektive Planungen", sagte Train4you-Geschäftsführer Niko Maedge.

Neben den vielen Zustiegen aus dem Norden mit Hamburg, Bremen und Hannover sowie den Zügen aus dem Westen ab Münster durch das Ruhrgebiet und Rheinland kommt an einigen Verkehrstagen im Norden Neumünster als Zustieg hinzu. Außerdem fährt der UEX erstmals Berlin an, um auch den Ski-Fans in der Hauptstadt eine Direktverbindung in den Schnee anzubieten. Hier besteht das große Interesse, das Angebot aus dem Einzugsgebiet Berlin langfristig erheblich zu erweitern.

Die Preise für die einfache Fahrt beginnen wie im Vorjahr bei 59 Euro für die einfache Fahrt im Liegewagen. Wer sein Fahrzeug mit in den Urlaub nehmen möchte, kann in Düsseldorf und Hamburg nach München und Innsbruck verladen. So beginnt der Winter-Urlaub ohne Stau und Stress auf verschneiten und vereisten Autobahnen.

Für die Sicherheit der Gäste sorgt neben dem Hygienekonzept an Bord der UEX-Nachtzüge auch die neue Möglichkeit, über den UEX eine Reiserücktrittsversicherung mit Corona-Schutz hinzu zu buchen. Bereits ab 4 Euro sind Kunden damit gegen Unwägbarkeiten der Pandemie abgesichert und können ohne Sorge die Frühbucherpreise beim Urlaubs-Express in Anspruch nehmen.

Quelle: Train4you Vertriebs GmbH (ots)