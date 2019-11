Motorradreisen in Nordamerika

Viele Gebiete der Erde eignen sich hervorragend für Motorradreisen. Auf welche Art und Weise ist es denn möglich unbekannte Regionen zu entdecken und Kontakt mit der Bevölkerung aufnehmen? Für zahlreiche Motorradfahrer ist eine Tour durch die Vereinigten Staaten oder durch Kanada ein großer Traum.

Freiheit auf zwei Rädern



Die weiten, nahezu unendlich langen Straßenzüge der Vereinigten Staaten entlang einzigartiger Landschaften vermitteln ein Gefühl unendlicher Freiheit. Man kann auf dem Motorrad tagelang neue Landschaften erkunden und darüber hinaus den berühmte ‚American Way Of Life‘ kennenlernen.



Legendäre Straßen



Eine Straße gilt als das Synonym für Freiheit - die Route 66. Diese Route führt von Chicago nach Los Angeles und somit nahezu durch die gesamte USA. Wegen ihrer Geschichte, den sehenswerten Landschaften und vielen Kunstprojekten am Rande der Straße rankt sich bis heute ein geheimnisvoller Mythos um sie. Auch der Highway One in Kalifornien ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Schließlich zählen die Küstenabschnitte dieser Region zu den sehenswertesten der Welt.



Herrliche Landschaften



Die Regionen Kanadas und der Vereinigten Staaten könnten kaum gegensätzlicher sein. Traumstrände und einladende Küstenstreifen grenzen an felsige Wüstenlandschaften, ausgedehnte Bergmassive treffen auf atemberaubende Schluchten. Für jeden Geschmack ist etwas passendes im Angebot. Zahlreiche Nationalparks im südlichen Westen der Vereinigten Staaten verheißen einzigartige Aussichten. Der einzigartige Grand Canyon zählt ebenso dazu wie die eindrucksvolle Szenerie des Monument Valley oder die rostfarbenen Felsformationen im Bryce Canyon-Nationalpark.



Motorrad nach Wunsch



Die Möglichkeit, einen Motorradurlaub in Nordamerika zu verbringen, verspricht eine umfangreiche Auswahl, nämlich die des Wunschmotorrads für die Tour. Dabei erfreuen sich bei vielen Personen die klassischen amerikanischen Maschinen großer Beliebtheit. Harley-Davidson ist das ein weltweit bekannter Repräsentant für Motorräder aus den USA – aber auch Indian ist ein International geschätzter Name.



Das Büro für Motorradtouren mit gefragten Oldtimern



Das bekannte Reisebüro Vintage Rides vermittelt Motorradreisen und Oldtimer-Motorradtouren. Gegründet aus der Freude an Abenteuerreisen und für Motorräder der MarkeRoyal Enfield. Vintage Rides plant und begleitet Touren auf technisch hervorragenden Motorrädern und kombiniert auf diese Art und Weise Vergnügen am Motorradfahren mit dem Besuch außergewöhnlicher Reiseziele und menschlichen Begegnungen. Als zusätzliche Leistung bietet das Unternehmen auch Straßenausflüge an.



