Urlauber verschicken Grüße überwiegend digital

Die große Mehrheit der Urlauber verschickt ihre Urlaubsgrüße inzwischen auf digitalem Wege. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Demnach grüßen acht von zehn Reisenden (78 Prozent) die Daheimgebliebenen über Kurznachrichtendienste, Social Media, E-Mail oder klassisch über das Telefon. Besonders beliebt sind Messenger wie WhatsApp oder Threema.

Mehr als jeder Zweite (54 Prozent) verschickt darüber seine Urlaubsgrüße. Jeder Fünfte (22 Prozent) greift auf soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter zurück, um Freunde, Kollegen oder Bekannte zu grüßen. Doch auch die klassische Postkarte bleibt beliebt. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) melden sich so aus den Ferien. Grundlage der Angaben ist eine Befragung, bei der 1.219 Personen in Deutschland ab 14 Jahren befragt wurden. Die Fragestellung lautete: "Wie wollen Sie in Ihrem diesjährigen Sommerurlaub Ihre Urlaubsgrüße verschicken?"

Quelle: dts Nachrichtenagentur