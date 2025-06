An einem Tag über acht Tausender wandern Gipfelerlebnis am Goldsteig

Wer ein Wanderabenteuer am Fernwanderweg Goldsteig mit einem außergewöhnlichen Gipfelerlebnis kombinieren will, packt seinen Rucksack und überquert im Bayerischen Wald acht Tausender an einem Tag. Mühlriegel, Ödriegel, Schwarzeck, Reischflecksattel, Heugstatt, Enzian, Kleiner Arber und Großer Arber: Alle Berggipfel sind höher als 1000 Meter und können in einer Tagestour bezwungen werden.

Die Königsetappe des Goldsteig führt in das Herz des größten Waldgebirges Mitteleuropas. Man wandert auf schmalen Pfaden und über aussichtsreiche Höhenzüge. Die ursprüngliche Landschaft und eine grüne Flora umgeben einen auf Schritt und Tritt. Höhepunkt dieser Rekordtour ist der Aufstieg zum "Bayerwaldkönig" Großer Arber.

1044 Höhenmeter sind zu schaffen. Der erste und der letzte Anstieg der Tour sind die anstrengendsten. Dazwischen führt der Weg über Bergsättel und Höhenwege. Die Wanderung dauert rund sieben Stunden und hat eine Länge von 16 Kilometern. Wandererfahrung, passende Ausrüstung, Verpflegung und vor allem Getränke werden auf dieser Etappe empfohlen.

Der Goldsteig ist ein Weg mit vielen Varianten

Während die Haupttrasse des Goldsteigs mit 660 Kilometern Länge vor allem Fernwanderer anspricht, laden weitere 840 Kilometer Zuwege und Querverbindungen zu Rundtouren ein. So lässt sich der Fernwanderweg auch in kleinen Etappen und in Wochenendausflügen entdecken. Das Wandererlebnis ist genauso intensiv, aber bleibt doch gemütlich, da man an den Ausgangspunkt zurückkommt und im gleichen Quartier übernachtet. Die gute Beschilderung und eine durchgängige Wegemarkierung sowie schöne Pausenplätze und Berghütten in grandioser Naturkulisse zeichnen den Goldsteig aus. Er ist zudem an 13 Grenzübergängen mit dem tschechischen Bruderweg Zlatá Stezka verbunden. Ein Herzstück auf der Goldsteigtour ist das Kerngebiet des Nationalparks Bayerischer Wald zwischen den Bergen Großer Falkenstein, Rachel und Lusen. Auch die weiten Blicke bis zur Alpenkette, in den Böhmerwald oder über das Donautal beeindrucken jedes Mal aufs Neue.

Der Natur nah sein und sie schützen

Die Natur ist ein hohes Gut. Auch Wanderer können mit einigen einfachen Verhaltensweisen helfen, die heimische Flora und Fauna zu erhalten. So ist beispielsweise das Pflücken von Pflanzen am Weg ein Tabu. Auch das Verlassen der ausgewiesenen Wege schadet der Natur. Hunde sollen immer an der Leine geführt werden. Sonnen- und Insektenschutz, Erste-Hilfe-Set, eine kleine Stärkung und vor allem Getränke gehören immer in den Rucksack. Sollte es bei aller Vorsicht doch zu einem Notfall kommen, ist die kostenlose App "Hilfe im Wald" eine große Hilfe. Sie übermittelt bei Notrufwahl 112 die Standort-Koordinaten.

Quelle: Tourismusverband Ostbayern e.V. (ots)