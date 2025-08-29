02. - 07. September: European Bike Week in Kärnten

Unter dem Motto #BackToTheRoads feiern auch heuer wieder rund 100.000 Bikefans aus der ganzen Welt die European Bike Week am Faaker See. Mit geführten Ausfahrten, Live-Konzerten, jeder Menge Entertainment, kulinarischen Genüssen, der Custombike Show und der großen Parade, wieder in der vollen Länge rund um den Ossiacher See, erwartet die Gäste ein attraktives Begleitprogramm durch die 27. European Bike Week.

Harley-Village: Bikes, Entertainment und „Special guests“ im Carinthian Corner

Im Harley Village, dem Herzen der Bike Week, freuen sich zahlreiche Harley Davidson Händler:innen auf gute Shoppinglaune der Biker:innen. Ein Besuch der H-D Expo und Bestaunen der Fat Boy Gray Ghost, Probefahren der neuesten H-D Modelle in der Demo Zone, Chillen in der Harley Bar, Abrocken bei den vielen Konzerten und kulinarischer Genuss mit regionalen Köstlichkeiten sind im Village angesagt.

Ganz spezielle Gäste werden heuer im beliebten Carinthian Corner erwartet: So ist am Samstag, 06. September von 13:00 bis 15:00 Uhr ein Meet & Greet mit Überflieger Daniel Tschofenig, dem Kärntner Vierschanzentournee-Gewinner, Skisprung Gesamtweltcupsieger und neues Testimonial der Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See, angesetzt. Alle Eishockeyfans dürfen sich auf Mittwoch, 03. September, freuen: Die offizielle Team Präsentation des EC iDM VSV für die Saison 2025/26 findet um 19:00 Uhr im Harley Village statt.

Local Guides für geführte Traumtouren: Ein besonderes Erlebnis sind die Touren, die vom heimischen Bike-Guides angeboten werden. Diese können bereits ab 30. August bis 06. September täglich gebucht werden, und garantieren einzigartige Fahrten durch die malerische Landschaft und auf Panoramastraßen.

Harley-Davidson präsentiert den Bagger World Cup: Mitte August stellten Harley-Davidson und die MotoGP am Red Bull Ring den neuen Harley-Davidson Bagger World Cup sowie den Rennkalender für 2026 vor. Die sechs Rennen umfassende Serie wird im nächsten Jahr erstmals ausgetragen und bringt die Performance der amerikanischen V-Twins auf berühmte Rennstrecken in den USA und Europa. Weil der Bagger World Cup eine neue Ära für Harley-Davidson einläutet, wird er auch auf der European Bike Week im Harley Village präsentiert. Hier erfährt man alles über den Bagger World Cup, die Rennmaschinen und die Termine.

Villach rockt mit Live-Konzerten und Custombike-Premiere: Im Rahmen von #BikersWelcome sorgt die Innenstadt für ein rockiges Ambiente. Villach präsentiert sich die ganze Woche mit erweiterten Gastgärten, vielen kulinarischen Köstlichkeiten, besonderer Dekoration und spektakulären Wassershows an der Drau. Als Highlight für alle Fans von individuellen Bikes geht die Custombike-Show am Freitag, dem 05. September, erstmals am Villacher Hauptplatz über die Bühne. Am Freitag findet weiters wieder ein Streetfood-Markt statt und gleichzeitig sorgen 13 Konzerte für Stimmung in der Innenstadt. Extra für #BackToTheRoads werden wieder kostenlose VIP-Stellplätze in der Fußgängerzone eingerichtet.

Velden Village als Biker Hot Spot am Wörthersee: Seit 2024 richtet auch Velden am Wörthersee eine offizielle Veranstaltung unter der Marke European Bike Week aus. In ausgewiesenen Event-Areas laden Top Entertainment mit live Bands und rockigem DJ-Sound, hochwertige lokale Gastro-Szene und trendige Food-Trucks alle Bike Fans ein. Erstmals werden heuer direkt vor dem Schlosshotel Velden die exklusiven Harley-Davidson CVO-Powerbike präsentiert.

Back to the roots bei der Parade: Den traditionellen Höhepunkt der European Bike Week bildet Europas größte Biker-Parade am Samstag, 06. September. Die Parade wird dieses Jahr wieder in voller Länge gefahren. Die Aufstellung beginnt ab 10:00 Uhr am „Pogöriacher Kreuz“. Der Start erfolgt um 12:00 Uhr und die Route führt vom Faaker See über Finkenstein, durch das Zentrum von Villach rund um den Ossiacher See und via Wernberg und Rosegg zurück nach Faak am See.

Shuttle nach Harleywood, erstmals auch von und nach Velden: Harley-Davidson und die Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See stellen auch dieses Jahr die gewohnte Mobilität sicher. Shuttlebusse und die S-Bahn verbinden Villach, Bad Bleiberg, den Ossiacher See mit dem Faaker See. Erstmals gibt es auch einen Shuttle von und nach Velden. Der Bus fährt von Dienstag bis Samstag zwischen 17:00 und 1:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde von der Bushaltestelle Marietta in Velden bis nach Egg.

European Bike Week bis 2030 für Kärnten gesichert: Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See freuen sich auf eine erfolgreiche Bike Week: „Kärnten ist bestens aufgestellt, alle Vorbereitungen gehen ins Finale und auf unsere Gäste wartet nicht nur ein sensationelles Programm, sondern auch Urlaubstage mit einem ganz besonderen Lebensgefühl.“

Harley-Davidson, die Kärnten Werbung und die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See haben beim 25-Jahrjubiläum der European Bike Week den Vertrag bis 2030 unterzeichnet. „Die Veranstaltung bleibt somit gesichert die nächsten fünf Jahre in Kärnten. Als wertschöpfungsintensiver Wirtschaftsfaktor sorgt die Bike Week für rund 150.000 Übernachtungen in der Randsaison“, so Ehrenbrandtner und Overs abschließend.

