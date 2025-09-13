Neu: Fernreisen von trendtours 2026

Wer Fernweh spürt und mehr fürs Geld möchte, findet bei trendtours jetzt die perfekten Angebote: Die neue Fernreisen-Saison 2026 bringt eine riesige Auswahl exotischer Gruppen-Rundreisen - und das zu Preisen, die fast immer unter denen anderer Anbieter liegen.

Highlights für Entdecker - günstiger als je zuvor

Der Best-Ager-Spezialist trendtours hat sein Portfolio um rund 20 Prozent erweitert: 35 Rundreisen auf allen Kontinenten, mit über 1.000 Reiseterminen und 23 Touren, die exklusiv in der neuen Broschüre "Fernreisen 2026" präsentiert werden - darunter brandneu: Mauritius, Tibet, Amerikas Nordosten, Thailand & Laos und mit Argentinien & Brasilien seit 2019 erstmals wieder eine Rundreise durch Südamerika.

Qualität trifft Preisvorteil - mit Garantie

"Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unseren Gästen Rundreisen zu den günstigsten Preisen im Markt anbieten - ohne Kompromisse bei der Qualität", erklärt Markus Daldrup, CEO von trendtours. "Gerade bei Fernreisen, die mit hohen Kosten verbunden sein können, ist es uns wichtig, attraktive Angebote zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen."

Individuell reisen, ob groß oder klein

Neben klassischen Gruppenreisen legt trendtours zunehmend Wert auf kleinere Formate. Viele Touren sind auch als Kleingruppen mit maximal 20 Teilnehmern buchbar, einige sogar exklusiv in Minigruppen mit bis zu sechs Personen. Damit reagiert der Veranstalter auf die steigende Nachfrage nach individuelleren Reisen.

Drei Preisbeispiele:

Mauritius : 11-tägige Rundreise in der Kleingruppe ab 1.999 EUR

: 11-tägige Rundreise in der Kleingruppe ab 1.999 EUR Tibet : 14-tägige Erlebnisreise nach China und Tibet in der Kleingruppe ab 2.599 EUR

: 14-tägige Erlebnisreise nach China und Tibet in der Kleingruppe ab 2.599 EUR Argentinien & Brasilien: 12-tägige Erlebnisreise ab 3.399 EUR

Quelle: trendtours Touristik GmbH (ots)