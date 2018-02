ADAC bietet in Berlin testweise und gratis Fahrdienst an

Kostenlos mit dem ADAC durch Berlin: Von diesem Freitag an ist das möglich. Für zunächst drei Monate wird Europas größter Autoclub mit dem Berliner Ridesharing-Anbieter Door-2-Door Fahrgäste mit insgesamt 25 Fahrzeugen kostenlos chauffieren - jeden Freitag und Samstag innerhalb des S-Bahn-Rings von 17 bis 1 Uhr. Der Door-2-Door-Fahrdienst Allygator ist bislang im Ostteil der Hauptstadt unterwegs.

Die beiden Unternehmen werden ihre Kooperation am Freitag in Berlin bekannt geben. "Der ADAC entwickelt sich vom Pannenhelfer zum Mobilitätshelfer weiter", sagte ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller dem "Tagesspiegel". Die Kernleistung Pannenhilfe werde gleichwohl nicht vernachlässigt. Als Verein werde der Autoclub auch kein kommerzieller Mobilitätsanbieter. "Wir bringen kein Car- oder Ridesharing auf die Straße. Operativ ist Door-2-Door tätig", sagte Möller. Von den 25 eingesetzten Fahrzeugen sind nach Angaben von Möller 22 Kleinbusse, Mercedes Vito und V-Klasse, sowie drei elektrische i3s von BMW. Zusammen ergeben sich so rund 120 Sitzplätze.

