Mädels Wochenende in Hamburg

Im Alltag bleibt vielen Frauen viel zu wenig Zeit mit ihren Freundinnen. Daher liegen Mädels Wochenenden momentan im Trend.

Ein Wochenende Wellness, Abenteuer, Feiern oder einfach nur Shoppen; mit einem A&O Gutschein geht das jetzt in 32 Städten und 4 Ländern zu Schnäppchenpreisen.

Sehr beliebt sind zurzeit Reisen nach Hamburg. Die Stadt, die mehr Brücken als Venedig hat, bietet das „All- Inklusive- Programm für Frauen“:

Shoppen:

Wer in Hamburg shoppen geht, den treibt es zuerst in die Mönckebergstraße. Viele große Marken und Kaufhäuser bieten die Möglichkeit des Kaufrausches, bis die Kreditkarte glüht. Parallel zur Mönckebergstraße ergänzt die Spitaler Straße das Shoppingangebot. Nach einem kurzen Spaziergang, vorbei am Hamburger Rathaus, kann man um den Neuen Wall herum in exklusiven, kleinen Boutiquen fündig werden. Bei schlechtem Wetter kann Hamburg mit mehreren großen Einkaufszentren aufwarten, die Alle gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

Wellness:

Seit einigen Jahren bietet das Nivea Haus am Jungfernstieg eine gute Anlaufstelle für Frauen, die sich verwöhnen lassen wollen. Wem der Sinn ehr nach einem Tag im Erlebnisbad steht, wird etwas außerhalb von Hamburg, im Arriba Norderstedt, auf ein tolles Ziel treffen. Bei gutem Wetter sind Strandspaziergänge und ein kühler Prosecco an der Elbe ein wahres Wellnessprogramm für die Seele.

Essen und Trinken:

Der berühmte Fernsehkoch Steffen Henssler hat in der Hamburger City, mitten im Frauenshopping- Mekka der Spitaler Straße, ein neues Restaurant eröffnet. Mit einem Mix aus gehobener Küche und Imbiss, zieht er hier sowohl Laufkundschaft als auch Gourmetkenner an. Ein Stückchen weiter hat auch Til Schweiger sein Restaurant eröffnet. Hier hat der Mädels Trupp also die Chance, zwei Berühmtheiten an einem Tag zu treffen. 12 Wochen im Jahr ist auf dem Heiligengeistfeld der Hamburger Dom zuhause. Ein Jahrmarkt, der nicht nur viele verschiedene Leckereien bietet, sondern mit einer Reihe von Fahrgeschäften auch etwas für den Adrenalinspiegel der Besucher tut.

Feiern:

Für wen die Aussicht und das Ambiente wichtiger ist, empfiehlt sich die 20 Up Bar im Empire Riverside Hotel an der Reeperbahn. Direkt gegenüber liegt eine der Hamburger Kult-Kneipen „Scharfe Ecke“. Dort trifft sich Alt und Jung und es herrscht immer eine super Stimmung. Für Hamburg Insider ein absolutes Muss auf einem Wochenendtripp. Ein absolutes Muss auf einem Mädels-Ausflug ist die Große Freiheit. Hier sind nicht nur die verschiedenen Bars und Discotheken ein gutes Ziel. Das Highlight schuf Olivia Jones hier vor einigen Jahren: Olivias wilde Jungs. Eine stilvolle Striptease Bar „For Girls only“ öffnet nur an den Wochenenden ihre Tore.