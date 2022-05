Familienurlaub im Naturpark Vulkanregion Vogelsberg

Von Juni bis September ist Ferienzeit in Deutschland und damit die passende Gelegenheit die urigen Oberwald Chalets in Schotten zu besuchen. Die familiär geführten Vier-Sterne-Ferienhäuser bieten nicht nur ein gemütliches Verwöhn-Ambiente, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Jung und Alt.

Für den Aufenthalt während der Ferienzeit hat sich Familie Adolph, die Eigentümer der prachtvollen Oberwald Chalets**** aus naturbelassenem Holz, etwas für ihre Gäste ausgedacht: Sie bieten Familien ab einem Mindestaufenthalt von fünf Nächten in der Zeit zwischen Juli bis September an, ein Kind unter 12 Jahren kostenfrei zu beherbergen.

Ein Angebot, das sich sehen lassen kann, denn die urigen Holzhäuser bieten alles, was eine Familie zum Wohlfühlen braucht: Eine vollständig eingerichtete Küche, ein Bad mit bodentiefer Glas-Regendusche, ein mit gemütlichen Decken zum Kuscheln ausgestattetes Wohn- und Esszimmer mit Smart-TV, und zwei getrennte Schlafbereiche. Für die kleinen Gäste stehen auf Wunsch auch ein Babybett und ein Hochstuhl bereit, und für Familien, die ihre eigenen Fahrräder mitbringen, sorgt ein separater Abstellraum mit E-Bike-Ladestation für deren Sicherheit.

Damit der Morgen so schön beginnt, wie der Abend in diesen liebevoll eingerichteten Chalets endet, verwöhnt Familie Adolph ihre Gäste mit frischen Brötchen, die auf Wunsch jeden Tag an der Tür des Chalets hängen. Auch um Parkplätze und freies Internet müssen sich die Besucher nicht kümmern. Selbst dafür ist in den direkt in der Vulkanregion Vogelsberg gelegenen exklusiven Unterkünften gesorgt.

Die Ausflugsmöglichkeiten rund um den Luftkurort Schotten sind vielseitig und für Familien ideal. Der Baumkronenpfad Hoherodskopf ist eines der beliebtesten Ausflugsziele am Vogelsberg. Hier können Familien bestens gesichert über den Baumkronen wandern und zur Entspannung auch Yoga machen. Wer lieber klettern möchte, prüft seinen Mut und seine Geschicklichkeit im nahegelegenen Kletterwald, mit neun verschiedenen Parcours für alle Altersgruppen.

Wer die Kombination aus Natur, Sport und Abenteuer liebt, wird auch von der Adventure- Minigolfanlage begeistert sein. Hier können sich Groß und Klein auf unterschiedlichen Bahnen mit Hindernissen aus Naturmaterialien beim Minigolfen messen. Die Anlage ist sogar schon für Kinder ab vier Jahren geeignet und sorgt so für Spaß mit der ganzen Familie.

Ein Fest für die Sinne sind auch der Galileo Erlebniswald und der Höhlenrundweg, wo das Experimentieren und Spielen an erster Stelle steht. Bewegungsfreudige Familien werden auch das Kokopelli Mountain Bike College zu schätzen wissen. Hier entdecken Eltern und Kinder die zauberhafte Gegend rund um die Vulkanregion auf verschiedenen Touren über Stock und Stein. Ebenso schnell, aber etwas gemütlicher, ist man auf der Sommerrodelbahn unterwegs. Mit bis zu 40 Kilometer pro Stunde saust man in wenigen Minuten den Berg hinunter, um anschließend mit dem automatischen Lift bequem wieder den Berg hinaufzufahren und den Spaß aufs Neue zu erleben.

Nach all den Abenteuern braucht es auch entspannte und erholsame Familienzeit, um Kraft zu schöpfen und den stressigen Alltag zu vergessen. Das können die Bewohner in Schotten in den zwei Saunen des Oberwald-Ensembles. Je nachdem, was gewünscht ist, stehen für die Zeit nach dem Saunagang ein behaglicher Ruheraum oder eine Terrasse mit sensationellem Ausblick zur Wahl. Ein edler Tropfen aus dem bereitstehenden Weinkühlschrank macht es dann leicht, die Urlaubszeit zu genießen und den Tag in Schotten gemütlich ausklingen zu lassen. Weitere Informationen unter: www.oberwald-chalets.de

Quelle: Oberwald Chalets (ots)